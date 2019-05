Odzież ochronna zimowa - zadbaj o bezpieczeństwo pracowników

Bluzy i polary robocze na chłodne dni

Bluzy oraz polary robocze projektowane są w taki sposób, by gwarantować komfort cieplny oraz zapewniać swobodę ruchów pracownika. Stójka polaru czy bluzy zimowej powinna być usztywniona by skutecznie chronić szyję, by zatrzymywać zimne powietrze przed dostaniem się za kołnierz. Ten element zabezpiecza plecy i tułów przed dostaniem się nieprzyjemnego chłodu.

Współczesne polary oraz bluzy robocze posiadają wstawki przeciwdeszczowe, system regulacji dolnego ściągacza, mankietów, czy zestaw przydatnych kieszeni. Tego typu odzież robocza wykonana jest z doskonałych jakościowo materiałów skutecznie chroniących pracownika przed zimnem. Polary i bluzy dla pracowników dostępne są w wielu kolorach (od barw ciemnych po jasne), w tym w barwach jaskrawych. Ważnym elementem bluz są pasy odblaskowe, zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo (zwiększona widoczność) ekipom pracującym na drogach (drogowcy, ekipy ratownicze itp.).

Kurtki i kamizelki robocze

Bardzo ważnymi komponentami zimowego wyposażenia pracownika są: kamizelka oraz kurtka robocza. Kurtka wierzchnia robocza ma za zadanie skutecznie chronić pracownika przed zimnem, wilgocią, czy opadami deszczu. Odzież zimowa tego typu ma także zapewniać wygodę ruchów. Kurtki robocze występują w kilku rodzajach - na przykład kurtki Softshell (kurtki oddychające, wodoszczelne i wiatroszczelne), kurtki 2w1 (kurtka i bezrękawnik), kurtki typu bomber, pikowane oraz wiele innych. Odzież ta jest wykonywana z nowoczesnych materiałów, które gwarantują elastyczność, odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoką wytrzymałość. Kurtki dostępne są w wielu kolorach oraz rozmiarach, także w wersjach: damskiej oraz męskiej. Dla pełnej funkcjonalności kurtki robocze posiadają wygodne i praktyczne kieszenie.



Kamizelki robocze dostępne są zarówno w kurtce występują w wersji 2w1 (po odpięciu rękawów pracownik posiada wygodny bezrękawnik), jak i jako oddzielny produkt. Ten typ roboczej odzieży wierzchniej jest bardzo wygodny i funkcjonalny. Kamizelki robocze występują, podobnie jak bluzy i polary, w w bogatej ofercie kolorystycznej, w tym w kolorach jaskrawych oraz wyposażone są w pasy odblaskowe zwiększające widoczność pracownika, co jest szczególnie wskazane w pracy w rejonach ruchu samochodowego.

Pozostałe elementy odzieży ochronnej zimowej

W skład odzieży roboczej, w którą powinien być wyposażony każdy pracownik wykonujący swoje obowiązki na zewnątrz, doliczyć można szereg akcesoriów. Ciepła czapka skutecznie zabezpieczy głowę pracownika. To przez głowę organizm oddaje nawet do 50% ciepła, dlatego też pracując na zewnątrz, szczególnie w niskich temperaturach, należy nosić odpowiednio dobraną czapkę. Czapki robocze wykonywane są najczęściej z ciepłej i przyjemnej warstwy polarowej oraz przędzy akrylowej. Czapka powinna być idealnie dopasowana do głowy pracownika.



Najlepszą ochronę należy zapewnić dłoniom pracowników. Ta część ciała narażona jest na urazy szczególnie wśród pracowników budowlanych oraz rolniczych. Odpowiednie robocze rękawice ochronne zminimalizują niebezpieczeństwa uszkodzenia dłoni oraz zapewnią im ochronę przed zimnem. W zależności od potrzeb dostępnych jest kilka rodzajów rękawic roboczych. Najbardziej podstawowe pokryte są powłoką lateksową i ocieplone trwałymi włóknami sztucznymi (zamienniki wełny). Rękawice robocze mogą być także powlekane nitrylem, powłoką PVC, ze skóry koziej, czy ze specjalnymi poduszkami. Wybór modelu uzależniony będzie od rodzaju wykonywanych prac.

Chronić należy także nogi pracowników przez wyposażenie ich w odpowiednie obuwie robocze. Zimowe buty dla robotników wykonywane są ze skóry i podszywane dodatkowo dzianiną futerkową zapewniającą wymagane ciepło. Podeszwa buta to wysokiej jakości poliuretan antypoślizgowy z podłożem stalowym i ceramicznym. Dodatkowo buty odporne są na wilgoć oraz olej napędowy. Stabilność obuwia zapewniana jest przez głęboki protektor. Buty robocze na zimę muszą być wygodne, lekkie oraz zapewniać ochronę przez zimnem, wilgocią i poślizgiem.



Specjalna odzież robocza termoaktywna

W pełnym zestawie odzieży roboczej znajduje się także specjalna bielizna. Wariantem innowacyjnym, który zapewnia najwyższą wydajność jest odzież robocza termoaktywna. Technologia ta gwarantuje pełen komfort pracy, wygodę oraz swobodę ruchu.

Bielizna termoaktywna, czyli koszula oraz kalesony, wykonana jest z nowoczesnych włókien, które zapewniają suchy mikroklimat oraz regulują ciepłotę ciała zapobiegając zarówno przegrzaniu, jak i wychłodzeniu. Wykonując pracę fizyczną wymagającą dużego wysiłku, pracownik ma zapewniony komfort. Ważne jest, żeby korzystając z bielizny termoaktywnej używać także oddychającej odzieży wierzchniej, jak bluzy termoaktywne czy oddychające spodnie i kurtki.



Gdzie kupić odzież roboczą na zimę?

