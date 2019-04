Odwrócona hipoteka i renta dożywotnia

Różnice między odwróconym kredytem hipotecznym a rentą dożywotnią

Renta dożywotnia jest regulowana w kodeksie cywilnym. Wcześniej, najczęściej zawierana była między członkami rodziny. W zamian za to, nowy nabywca wypłacał comiesięczne renty. Obecnie usługa ta została zinstytucjonalizowana i świadczą ją instytucje finansowe, tj. Fundusz Hipoteczny Familia S.A. Renta dożywotnia jest rozwiązaniem popularnym na całym świecie. Daje ona możliwość otrzymywania comiesięcznych wypłat, które spożytkuje się na dowolny cel. Jest to usługa idealna dla osób, które potrzebują dodatkowych środków pieniężnych. Dzięki regularnemu zastrzykowi finansowemu, mogą one na przykład zapłacić rachunki, wyjechać na urlop czy wykupić leki. Renta dożywotnia trwa do końca życia. Inaczej rzecz wygląda w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego. Zgodnie z ustawą z 2014 roku, tę usługę mogą oferować jedynie banki. Obecnie żadna placówka w Polsce nie proponuje takiego rozwiązania. W odwróconej hipotece bank staje się właścicielem nieruchomości i wypłaca klientowi comiesięczne kwoty przez okres 5-10 lat.

Do kogo skierowana jest usługa renty dożywotniej?

Renta dożywotnia przeznaczona jest dla osób powyżej 65 roku życia. W praktyce klientami są jednak osoby w wieku 78 lat, pochodzące z miasta – w szczególności z Warszawy. Wysokość renty dożywotniej zostaje obliczona na podstawie: wieku, płci i wartości nieruchomości. Kalkulator online wyliczający kwotę renty dożywotniej znajduje się na: http://www.familiasa.pl/odwrocona-hipoteka. Mogłoby się wydawać, że z renty dożywotniej najczęściej korzystają osoby samotne. W rzeczywistości klientami są osoby z wyższym wykształceniem, które pracowały na takich stanowiskach jak: adwokat, lekarz czy nauczyciel. Zainteresowani takim rozwiązaniem mają swoje rodziny.

Dlaczego akurat osoby z wyższym wykształceniem najczęściej decydują się na skorzystanie z renty dożywotniej?

Jednym z czynników decydujących o skorzystaniu z renty dożywotniej jest chęć życia na godnym poziomie. Podpisując umowę, klient otrzymuje co miesiąc, do końca życia, ustaloną kwotę. Kwota ta jest corocznie waloryzowana. Daje ona możliwość zadbania o swój budżet domowy, sfinansowania bieżących potrzeb oraz wielu przyjemności, na które do tej pory nie mogliśmy sobie pozwolić. Osoby uzyskujące rentę dożywotnią, często pragną pozostać niezależne, nie chcą być ciężarem dla swoich bliskich i godnie żyć do końca swoich dni.