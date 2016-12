Odwoływanie się od decyzji ZUS

Formalne wymogi odwołania

Przede wszystkim odwołanie wnosić należy na piśmie do organu, który wydał daną decyzję. Odwołanie od decyzji ZUS spełnia funkcję pozwu, co skutkuje tym, iż dokument ten powinien przyjąć odpowiednią formę i treść. Wymogi formalne regulowane są przez kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym odwołanie powinno zawierać:

oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków uzasadnienie wniosków podpis osoby odwołującej się lub pełnomocnika (w zależności od indywidualnego przypadku).

Wzór wniosku o odwołanie się od decyzji ZUS można znaleźć w Internecie. Przed skorzystaniem z takiego szablonu zawsze warto sprawdzić czy spełnia on wszystkie wymienione wyżej wymogi formalne i treściowe.

Uzasadnienie swoich racji

Warto zatrzymać się przy punkcie 3, czyli uzasadnieniu odwołania od decyzji ZUS. Uzasadnienie to bardzo ważny punkt, w którym musi znaleźć się wiele szczegółowych informacji. Po pierwsze, należy przedstawić tu pokrótce treść zaskarżanej decyzji ZUS, głównie pod kątem jej rozstrzygnięcia oraz argumentów użytych przez ten organ. Należy również zaznaczyć, że istnieją wyraźne powody, aby nie zgadzać się z decyzją w takim jej brzmieniu. Kolejno powinno się wykazać przy pomocy dokumentacji, jaki jest stan faktyczny i w czym tkwi błąd organu rentowego. Liczą się argumenty oraz popierające je dowody, które świadczą na korzyść zaskarżającego decyzję. Warto uporządkować swoje argumenty i wyłożyć je w punktach, co z pewnością ułatwi sądowi rozpatrzenie sprawy. Część poświęconą uzasadnieniu odwołania od decyzji ZUS zakańcza się wypisaniem załączników (dokumentów w funkcji dowodu w sprawie).

Skuteczne odwołanie się od decyzji ZUS

Złożenie wniosku o odwołanie od decyzji ZUS to dopiero pierwszy krok w walce o swoje prawa. Aby zaskarżenie decyzji ZUS, którą uznaliśmy za krzywdzącą mogło zostać rzetelnie rozpatrzone, koniecznie powinno się w nim zawrzeć oznaczenie sądu, do którego kierujemy nasz wniosek. Dopiero niezależny sąd może dokładnie i obiektywnie zbadać sprawę oraz skompletować materiał dowodowy, który bywa zbierany w sposób niepełny podczas kontroli przeprowadzanych przez ZUS. Jeśli więc organ rentowy wykazał nieprawidłowości i wezwał do zapłaty składek, których naszym zdaniem nie było konieczności płacić, w sądzie zyskamy szansę na dokładne wykazanie stanu faktycznego. Podobnie jest w sprawach dotyczących przyznawania rent i zasiłków. Jeśli ZUS niesłusznie nie przyznał nam przysługujących świadczeń albo z jakichś powodów nie wydał stosownego zaświadczenia, również w tych przypadkach dochodzenie swoich racji na drodze sądowej może okazać się okazją do ponownego przedłożenia pełnej dokumentacji przemawiającej na naszą korzyść.

Odwołania i wnioski

Warto mieć na uwadze, iż zgodnie z wymogami składania wniosków odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w siedzibie organu, który wydał decyzję. Co ważne, decyzje organu rentowego podlegają zaskarżeniu, ale sam ZUS może być również miejscem, do którego odwołamy się w różnych sprawach, dotyczących np. wydania różnych zaświadczeń czy obliczenia i pobrania składek. Odwołanie do ZUS w różnych kwestiach jest w podobny sposób uregulowane przepisami, a wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej i w siedzibach organu.