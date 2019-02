Odliczamy dni do wejścia e-Dowodu. Zapowiadana przerwa techniczna!

Urzędnicy podczas trwania fazy testowej mieli możliwość sprawdzenia, jak załatwianie spraw związanych z dowodem będzie wyglądał w praktyce. Trwają też szkolenia. Przeszkolono prawie 5 tys.urzędników.

Cały proces wdrożenia rozpocznie się w piątek, 1 marca. Warto pamiętać, że z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych zmian serwisowych w weekend (2 i 3 marca) nie będzie można załatwiać spraw urzędowych, również drogą elektroniczną.

Od środy, 27 lutego 2019 r., ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączona zostanie możliwość elektronicznego złożenia wniosku o dowód. Chodzi o to, by wszystkie wnioski elektroniczne, które zostaną złożone mogły zostać obsłużone. Wnioski online będzie można składać ponownie od poniedziałku – 4 marca 2019 r. (te osoby dostaną już dowody z warstwą elektroniczną).

Składając wcześniej wniosek online należy pamiętać, by go prawidłowo wypełnić. Przede wszystkim sprawdzić, czy załącza się zdjęcie zgodne z wymaganiami – to najczęstszy błąd. Jeśli zdjęcie będzie nieprawidłowe, urząd wezwie do uzupełnienia wniosku (dostarczenia odpowiedniej fotografii). Obywatel dostanie wówczas wiadomość na swoją skrzynkę na ePUAP. Nie należy zwlekać z przesłaniem nowego zdjęcia. Należy to zrobić najpóźniej do piątku 1 marca do godz. 11.30.

Jeśli wniosek o dowód osobisty ktoś planuje składać osobiście (w urzędzie) – powinien to zrobić jak najszybciej lub poczekać do 4 marca.

W piątek, 1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane w urzędach tylko do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości ani złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego, np. nie będzie można odebrać gotowego już dokumentu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji