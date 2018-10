Odkurzacze workowe – poradnik kupna i pielęgnacji urządzenia

Odkurzacz workowy – jaki model wybrać?

Od 1 września 2017 roku wprowadzono kolejne kryteria obejmujące produkcję i eksploatację odkurzaczy na terenie Unii Europejskiej. Roczne zużycie energii nie powinno przekraczać 43kWh, a moc wejściowa nie może być wyższa niż 900W. Co ciekawe, wąż odkurzacza musi być na tyle trwały, aby przetrwał 40.000 użyć, a silnik ma mieć żywotność 500 godzin. Kupując więc urządzenie wyprodukowane po czwartym kwartale 2017 roku mamy pewność, że producent spełnił wszystkie wymogi stawiane przez unijne prawo.

Najważniejszym kryterium wyboru odkurzacza workowego jest moc silnika i moc ssania: dla osób poszukujących dobrego urządzenia do czyszczenia podłóg twardych wystarczy model o mocy ssania 550 W, zaś w przypadku posiadania dywanów i mieszkań, w których przebywa alergik lub zwierzęta, warto wybrać model o mocy ssania 750W. Poziom czystości powierzchni twardych wynosić musi minimum 98%, a dywanów i wykładzin nie mniej niż 75%.

Drugim czynnikiem, jakim powinniśmy się kierować podczas wyboru odkurzacz, jest jego etykieta energetyczna określająca klasę remisji kurzu (od A do G) oraz średniego, rocznego zużycia energii kWh. Warto mieć na uwadze, iż do wyjątków należą odkurzacze-roboty, ręczne oraz piorące, ponieważ zostały wyjęte z VI Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013. Odnosi się to wyłącznie do poziomu zużycia energii, nie uwzględniając czasu odkurzania, dla powierzchni 87m2 i 50 cykli odkurzania w roku.

Trzecim kryterium jest typ filtra: najbardziej popularne są klasyczne, wykonane z tkaniny uniwersalne mikrofiltry zatrzymujące drobne zanieczyszczenia lub ich papierowe wersje, które mają mniejszą porowatość i nieco lepiej wychwytują brud. Alergicy lub astmatycy powinni wybrać filtry antyalergiczne HEPA wychwytujące pyłki, zarodniki i część bakterii. Od 2017 roku klasa reemisji kurzu w odkurzaczach workowych nie może wynosić więcej niż 1%.

Czwartym, najważniejszym kryteriom, jest poziom hałasu – jest to szczególnie ważne dla młodych rodziców. Większości producentów wypuszcza na rynek sprzęt, którego hałas nie przekracza 80bD, przy czym hałas o poziomie 65dB jest uznawany za szkodliwy dla ludzkiego ucha. Najcichsze modele cechuje hałas na poziomie 55dB.

Przy wyborze odkurzacza workowego drugorzędne znaczenie ma jego waga, która wszak zależy od wielkości silnika oraz worka na brud, a także dodatkowe wyposażenie. Przydatne szczotki, nasadki i filtry można kupić oddzielnie, w zależności od bieżących potrzeb. Elektroszczotki i turboszczotki mają sztywne włosie, które efektownie czyści powierzchnię, ssawki szczelinowe są przydatne do czyszczenia kątów i zakamarków, zaś szczotka dwufunkcyjna jest dedykowana do szybkiego przełączania między powierzchniami twardymi a dywanami/wykładzinami. Po latach użytkowania urządzenia można pokusić się o wymianę elastycznego węża typu flexi lub metalowych rur teleskopowych.

Najważniejsze cechy odkurzaczy workowych

Niewątpliwie do głównych zalet odkurzaczy workowych zalicza się ich szeroką dostępność w sklepach elektronicznych oraz ich przystępna cena. Są bardzo proste w obsłudze, zajmują stosunkowo mało miejsca, nadają się do powierzchni twardych, jak i z dywanami/wykładzinami. Zanieczyszczenia zbierają się w specjalnym worku wykonanym z papieru lub materiału (skąd też wzięła się nazwa tego modelu), które należy regularnie wymieniać. Odkurzacze workowe posiadają wiele nowoczesnych udogodnień takich jak automatyczny revers kabla przy naciśnięciu guzika, dwurzędowy system mocowania rur dzięki specjalnej zapadce, a także wskaźnik wypełnienia worka, nie wspominając o regulacji siły ssania. Jedyną wadą jest nieco zmniejszona siła ssania w momencie zapełnionego worka, w związku z czym należy dopilnować, aby nie dopuścić do maksymalnego zapełnienia i wymieniać je wcześniej. Pamiętajmy, że w kurzu znajdują się włosy, martwy naskórek, mikro włókna, piasek, larwy owadów, roztoczy, a także bakterie, dlatego aby efektywnie sprzątać zaleca się otworzenie okien i rozpoczęcie pracy od najdalszego kąta w kierunku drzwi. Oczywiście odkurzanie jest czynnością, jaką należy wykonać na koniec sprzątania pomieszczenia, już po porządnym wytarciu kurzy z mebli i wolno stojących przedmiotów (np. telewizora, książek, wazonów).

Typy odkurzaczy workowych

Odkurzacz workowe można podzielić na kilka kategorii dostosowanych wobec potrzeb domownika. Bez względu jednak na model, każde urządzenie cechuje kilka stałych elementów: roczne zużycie energii nie przekracza 28 kW/rok i poziomu hałasu na poziomie 79 bD(A). Moc można regulować manualnie lub, w wybranych modelach, elektronicznie. Odkurzacze posiadają cztery kółka zwrotne o 360 stopni oraz specjalne uchwyty do przenoszenia. Cechy poniższych modeli zostały wymienione na podstawie urządzeń dostępnych na stronie https://www.tefal.pl/Odkurzacze/Odkurzacze-workowe/.

Do podstawowych wersji odkurzacz należy zaliczyć proste, kompaktowe urządzenia przeznaczone do pielęgnacji podłóg twardych. Są niewielkie w użytkowaniu, poręczne i zajmują mało miejsca. Bardzo dobrze zbierają brud i kurz z podłóg, a dzięki specjalnym workom samozamykającym nie ma możliwości, aby w czasie pracy urządzenia lub wymiany worka powstała specjalna chmura kurzu.

Drugi typ odkurzacz workowych stanowią bardziej wydajne urządzenia, przeznaczone do sprzątania dywanów, wykładzin i parkietów, o dużej pojemności worka (4,5litra) i zasięgu pracy (kabel liczy 11 metrów). Są to modele charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną oraz posiadające wyższej jakości filtry wychwytujące mikroskopijne cząsteczki wywołujące alergie.

Trzecią kategorię stanowią odkurzacze wydajne. Posiadają najwyższa klasę energetyczną silników AAAA+ i są przeznaczone do pomieszczeń zarówno z podłogami twardymi, jak i tymi z dywanami i innymi wykładzinami. Charakteryzują się najwyższą filtracją kurzu przy jednocześnie cichej pracy urządzenia.

Odkurzanie mieszkania, w którym przebywa zwierzę

Oczywiście nawet najlepszy odkurzacz nie jest w stanie zapewnić 100% czystości mieszkania, jeśli najpierw sami nie zadbamy odpowiednio o zwierzaki, regularnie wyczesując ich sierść. Z myślą o posiadaczach zwierząt futrzastych, np. kotów, psów, królików lub świnek morskich, powstały specjalne odkurzacze workowe Tefal Compact Animal Care TW3999, które posiadają specjalne worki Hygien eliminujące przykre zapachy. Do usuwania zwierzęcej sierści dedykowane są specjalne końcówki, tak zwane mini turboszczotki, wychwytujące sierść z powierzchni podłóg i mebli, głównie tapicerek. Posiadają one dużą moc ssącą oraz wydajny silnik z regulacją mocy jego pracy. Dodatkowo można zaopatrzyć się w produkty antystatyczne, które usuną ładunki elektrostatyczne z końcówek odkurzacza, umożliwiając efektowniejsze sprzątanie zwierzęcych pozostałości.

Dywany odkurzajmy „z włosem”, jeśli zaś mimo tego odczuwamy nieprzyjemny zapach wykładziny, to należy posypać go oczyszczoną sodą i po 10 minutach ponownie dobrze odkurzyć. Pomocne w sprzątaniu sierści zwierzęcia są także specjalne rolki z taśmami samoprzylepnymi, gumowa szczotka do podłóg (znacznie lepiej wychwycą sierść niż tradycyjna), a także szczotka ryżowa do prania dywanów i wykładzin. Najprostszym rozwiązaniem jest jednak regularne odkurzanie i mycie podłóg.

Sprzątanie w domu małego alergika

Nie ulega wątpliwości, iż mały alergik wymaga specjalnych warunków mieszkalnych. Domostwo powinno być często sprzątanie, aby pozbyć się wszelkich możliwych alergenów wywołujących przykre dolegliwości. Jeśli w domu przebywa alergik lub astmatyk, to należy dla jego bezpieczeństwa pozbyć się dywanów i ciężkich zasłon, z których zdecydowanie ciężej jest usunąć osadzający się kurz. Domowymi wyzwalaczami alergii są także zwierzęta i roztocza. Walka o higienę i czystość to podstawa, dlatego należy wybrać mocne i niezawodne urządzenie czyszczące.

Warto mieć na uwadze fakt, iż najprostsze i najtańsze modele workowe nie nadają się dla alergików i astmatyków, za to te bardziej zaawansowane urządzenia są dla nich jak najbardziej optymalne. Odkurzacz bezworkowe, mimo iż są tańsze w użytkowaniu, to niosą ze sobą ryzyko, iż podczas czyszczenia pojemnika część szkodliwych pyłków i bakterii wydostanie się na zewnątrz.

Wbrew pozorom, odkurzacze workowe bardzo dobrze wyłapują kurz – np. model Tefal Compact Power TW3985 posiada specjalne worki Hygiene z dwoma filtrami wychwytującymi aż 99,98% kurzu. Worki posiadają samozamykające się klapy uniemożliwiające powstawanie chmury zanieczyszczeń podczas wymiany worka lub mycia urządzenia. Modele wydajnościowe posiadają specjalne filtry wyłapujące cząstki powodujące alergie lub astmę (np. odkurzacz Tefal Xtrem Power TW6886) i są jednocześnie ciche w trakcie pracy, np. model Tefal Silence Force TW6491 nie przekracza 64dB w trybie minimum, co jest szczególnie cenne w domu, w którym mieszka małe dziecko lub niemowlę.

Przechowywanie odkurzaczy workowych

W związku z tym, iż odkurzacze workowe są często niewielkich i poręcznych rozmiarów, można bez problemu przechowywać je w szafie. Wszystkie części można bez problemu rozmontować i złożyć do pudełka. Metalowe części należy systematycznie przemywać ciepłą wodą z delikatnym detergentem, podobnie jak szczotki i inne końcówki ssące. Czyszczenie rury od odkurzacza od wewnątrz jest także bardzo proste: należy wyciągnąć ze środka ewentualne pozostałości i kłębki kurzu, a następnie umyć go ciepłą, bieżącą wodą. Szczotki czyścimy w następujący sposób: zdejmujemy z rury u delikatnie usuwamy splątane włosy i kłębki kurzu. Raz na trzy miesiące można je umyć wodą.

Nieco więcej uwagi należy poświęcić workowi – modele wykonane z materiałów wielokrotnego użytku należy dokładnie prać. Korpus odkurzacza warto przemyć lekko wilgotną ściereczką i pozostawić do osuszenia. Ważne jest, aby regularnie wymieniać filtry, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się one czyste, to skrywają wiele niewidocznych pyłków, bakterii i innych alergenów. Ponadto filtry można myć raz w miesiącu pod bieżącą woda, bez dodatku detergentów, pozostawiając do wyschnięcia w ciepłym i słonecznym miejscu.