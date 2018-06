Odchudzony Uber rusza w Indiach

Rusza Uber Lite - działająca na dowolnym telefonie z systemem Android mniejsza wersja znanego rozwiązania do współdzielenia samochodów (aplikacja do pobrania z Google Play ma zaledwie 5MB - wersja pełna to ponad 180 MB).

Jak podkreśla sam Uber, aplikacja powstała w Indiach i ma znaleźć zastosowanie nie tylko w tym kraju, ale też w innych krajach rozwijających. Przykładowymi cechami aplikacji jest łatwa i szeroka możliwość wyboru punktów charakterystycznych (zamiast wpisywania ich do aplikacji) i brak map (dostępne są tylko opcjonalnie).

Uber liczy na to, że aplikacja ta będzie chętnie wybierana, szczególnie po tym, jak wycofał się z kilku krajów azjatyckich (np. Tajlandia czy Singapur), przegrywając rywalizację z miejscową usługą Grab.

Zobacz, co piszą na ten temat inni:

TheVerge, TechCrunch, TheWired, Engadget

Uber w oficjalnym komunikacie

"Wyborcza" o Azji mówiącej "nie" Uberowi - dlaczego aplikacja znikła z 7 krajów