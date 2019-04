Od startupu do lidera nowoczesnej edukacji

Maciek Oleksy, twórca firmy Kodilla, do biura przyjeżdża na elektrycznej hulajnodze. Woli trampki i proste t-shirty zamiast białych kołnierzyków i krawatów, bo w biznesie liczy się przede wszystkim oddech. Kiedyś był szczurem korporacyjnym, ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że utknął. Zauważył, że oprócz niego jest mnóstwo ludzi, którzy czują się podobnie, ale brakuje im odwagi, żeby to zmienić.

Nikt cię nie zmuszał do tego, co robisz. Masz świadomość, że obecna praca to wynik wybranego w przeszłości kierunku studiów, ale co do cholery sprawiło, że go wybrałeś? Decyzje podejmowane w wieku 18-19 lat rzadko bywają trafne, jak zauważa Maciej Oleksy.

Jeśli chce się coś zmienić, za błędy młodości trzeba zapłacić, ale nie chodzi wyłącznie o pieniądze. Nowego zawodu tak po prostu nie da się kupić. Certyfikat oprawiony w ramkę bardzo często nie ma nic wspólnego z faktycznymi umiejętnościami. Maciej Oleksy przekonał się o tym osobiście.

Idea szkoły wykiełkowała w 2013 roku. Najpierw powstała strona internetowa codemy.pl z darmowymi kursami i wsparciem, która przerodziła się w obecną szkołę programowania online Kodilla.com.

Obecnie mentorzy Kodilli to doświadczeni programiści, którzy na co dzień pracują zawodowo w branży IT. Mają podobny rytm funkcjonowania, jak potencjalny kursant, więc łatwiej jest się im wspólnie dopasować i ustalać terminy rozmów. Równoległa praca mentora w zawodzie gwarantuje naukę z praktykiem, co może być trudniejsze w przypadku osób uczących etatowo na kursach stacjonarnych.

Maciek zaznacza, że nauka w tej szkole to takie korepetycje online, gdzie ktoś prowadzi cię za rękę i tłumaczy krok po kroku kolejne działania. To lepsze podejście niż klasa, w której twój głos szybko ginie w tłumie. Przynajmniej na początku ścieżki. Na późniejszych etapach tworzone są grupy projektowe budujące praktyczne rozwiązania.

Czy w miesiąc, dwa można wykształcić juniora programistę? W Kodilli w to nie wierzą. Tam obowiązuje zasada: ucz się dłużej i przyswajaj jednocześnie małe porcje informacji. Oleksy zauważa, że przeciętny człowiek ma ograniczone możliwości adaptacji wiedzy. A my przecież mówimy o ludziach, którzy mają na głowie kupę innych obowiązków. Co byłoby, gdyby zapisali się na kilkutygodniowy kurs stacjonarny? Okej, wezmą urlop w pracy, ale przy tak szaleńczym tempie wiedza, która wlatuje jednym uchem, dość szybko zacznie wylewać się drugim. Efektem będzie ten wspomniany wcześniej certyfikat oprawiony w ramkę, którym można się będzie pochwalić przed znajomymi. I nic więcej. Dlatego w tej szkole postawiono na 6 i 9-miesięczne szkolenia. Zakres materiału jest podobny, ale czasu na przyswojenie wiedzy, przetrawienie jej i przećwiczenie jest znacznie więcej.

Kodilla.com jako jedyna szkoła polska programowania oprócz bootcampów, czyli szkoleń z programowania oferuje Program Gwarancja Pracy. Nie chodzi o zlecenia freelancerskie, ale zatrudnienie na stałe. Niektórzy doszukują się w tym podstępu, ale szkoła stawia sprawę jasno. Doskonale wie o tym, że nie każdy, kto wykupi udział w tym programie, dostanie pracę. Bierze to na siebie i jeśli mu się nie uda, oddaje mu 100% kosztów poniesionych na szkolenie.

Warunki są jednak twarde. Trzeba się zaangażować, zadania kończyć w terminie, pracować nad komunikacją. Jeśli ktoś idzie po linii najmniejszego oporu, nie pracuje nad sobą, nie spełnia założeń programu, wtedy w większości przypadków nie będzie mógł liczyć na taki zwrot.

Źródło: Kodilla