Od soboty można prowadzić pojazdy bez prawa jazdy przy sobie

Drukowany dokument zastępujemy formą elektroniczną w telefonie. Korzystamy z aplikacji mObywatel, w której już jest dostępny dowód osobisty i dowód rejestracyjny pojazdu, ale tylko właściciela. Jeśli leasingujemy pojazd, to dowodu tam nie zobaczymy. Dodatkowo pojawi się aplikacja z prawem jazdy - mPrawo jazdy.

Według ekspertów, cytowanych przez Prawo.pl, użycie telefonu podczas kontroli policyjnej można porównać do używania kart płatniczych. - Płacimy telefonem przy drobnych zakupach koło domu, a przy większych wydatkach bierzemy kartę. I tak samo przy odwożeniu dziecka do przedszkola, dowodu nie zabierzemy, ale jadąc z Warszawy do Poznania lub za granicę - dokumenty tradycyjne raczej będą potrzebne - mówi dr Jacek Karcz, ekspert transportu i logistyki, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Jednak tu pojawiają się niedogodności; co zrobić, gdy komórka nam się rozładuje, albo zepsuje się wyświetlacz i nie będziemy w stanie pokazać dokumentu?

Policja zapewnia, że nie będzie mandatów za brak prawa jazdy w samochodzie. W opinii ekspertów wypowiadających się dla Prawo.pl, jest dobrowolność posiadania aplikacji prawa jazdy w telefonie. - Przy wątpliwościach podczas kontroli uprawnień, przy kolizjach i innych zdarzeniach losowych kierowca będzie musiał podać tylko numer PESEL - mówi Karol Witkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Witkowski przypomina, że wprowadzenie w błąd policjanta ma swoje konsekwencje, więc lepiej tego nie robić. - Nie zaszkodzi też sfotografować prawa jazdy, jeśli kierowca nie mógł ściągnąć aplikacji - dodaje ekspert.

Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa zachęca wszystkich kierowców, którzy nie chcą wozić ze sobą tradycyjnego prawa jazdy i nie chcą mieć aplikacji mObywatel, aby sprawdzili swoje dane na stronie gov.pl w usłudze "Sprawdź dane kierowcy", żeby mieć pewność, że nie ma tam błędów, ponieważ jest to ważne w czasie kontroli drogowej. Zaleca sprawdzić literówki i terminy ważności dokumentu.

