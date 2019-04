Od maja papierosy obejmie znacznie czujniejsza kontrola

Dyrektywa Track&Trace albo TPD (Tobacco Products Directive) to unijna regulacja, która ma pomóc w walce z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi w Europie. Na wszystkie podmioty działające w branży tytoniowej – od producentów, przez importerów, po dystrybutorów – nakłada obowiązek stosowania systemu identyfikowalności i śledzenia ruchu. Każda paczka papierosów lub tytoniu i każde opakowanie zbiorcze wprowadzane do obrotu w którymkolwiek z europejskich krajów muszą być oznaczone odpowiednim niepowtarzalnym identyfikatorem i zarejestrowane w systemie, a potem ich status aktualizowany na każdym kolejnym etapie łańcucha dostaw. Dane będą przesyłane do repozytoriów, gdzie będą przechowywane i w razie potrzeby udostępniane odpowiednim organom.

Dobór odpowiedniego oprogramowania to konieczność, bo wdrożenie dyrektywy tytoniowej oznacza, że przedsiębiorstwa, które obejmuje jej oddziaływanie, będą musiały gromadzić, przetwarzać i przesyłać ogromną ilość nowych danych.

Oprogramowanie Inextend to jedno z dwóch rozwiązań, które jest certyfikowane do obsługi systemu Track&Trace i odpowiada na wymagania dyrektywy tytoniowej oraz jej aktów wykonawczych. Tak przynajmniej twierdzi Marek Kuropieska, prezes zarządu firmy Aspekt, jednego z podmiotów wspierających firmy we wdrażaniu dyrektywy Track&Trace. Oprogramowanie pozwala dostosować się do systemu weryfikowalności i śledzenia ruchu, wspiera konieczne do wykonania operacje (takie jak przyjęcie czy wydanie towaru, zwroty, przeładunki, agregacja czy dezagregacja) i elastycznie odpowiada na niespodzianki, które mogą spotkać przedsiębiorców działających w branży (np. zniszczenie części ładunku czy uszkodzenie etykiet). Wszystkie dane przechowywane są w chmurze, co zmniejsza koszty operacyjne, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp i możliwość dostosowania powierzchni cyfrowego archiwum do bieżących potrzeb. Oprogramowanie dostępne jest w polskiej wersji językowej.

Źródło: Aspekt