Od kogo kupować bilety lotnicze w internecie?

Jednoznaczne wyniki badania

Zamiast samodzielnie przeszukiwać strony linii lotniczych można wejść na jedną witrynę pośrednika i tam skorzystać z wyszukiwarki, która w określonym przez nas terminie sprawdzi kilkaset połączeń. Po wybraniu lotu, pośrednik w naszym imieniu dokonuje zakupu. Taka możliwość jest kusząca, gdyż często jesteśmy przez niego zapewniani, że dzięki niemu mamy dostęp do najlepszych cen.

Podczas badania przeprowadzonego przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Austrii i austriackie stowarzyszenie konsumentów VKI skupiono się na różnych scenariuszach lotniczych: np. loty krótkodystansowe, wyjazdy weekendowe, czy długodystansowe podróże rodzinne. Porównano ceny rezerwowane na ten sam wyjazd za pomocą pośrednika i bezpośrednio u linii lotniczej.

Z badania wynika jednak, że:

w 33 z 43 przypadków (76%) ceny oferowane bezpośrednio przez przewoźników są średnio o 9% niższe;

największa różnica w cenie wyniosła 38%;

niektóre strony rezerwacyjne pokazują różne opcje cenowe, ze względu na wybraną metodę płatności;

w jednym wypadku opłata dodatkowa za wybraną formę płatności wynosiła 11% ceny biletu.

Kto jest odpowiedzialny?

Niektórzy są skłonni zapłacić więcej, bo mają nadzieję na lepszą obsługę i pomoc w przypadku problemów (np. zmiany czasu lotu). Niestety nie zawsze mogą na nie liczyć. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) regularnie otrzymuje skargi od pasażerów, którzy napotykają trudności w skontaktowaniu się z działem obsługi klienta pośrednika internetowego. Jeżeli już im się to uda, wówczas otrzymują informacje, że portal jest wyłącznie pośrednikiem, nie może podejmować decyzji. Konsument musi samodzielnie udać się do linii lotniczych. Podobnie jest w przypadku odwołanego lotu, linia lotnicza odsyła pasażera do pośrednika, bo to on otrzymuje zwrot kosztów biletu na kartę, z której zapłacił za nasz bilet. W obliczu podobnych sytuacji, konsument ma problem z ustaleniem, z jakim problemem ma się do kogo zwrócić.

Porównanie cen

Przed dokonaniem rezerwacji warto porównać cenę u pośrednika z ceną oferowaną przez linię lotniczą. Z prawnego punktu widzenia cena wyświetlona na początku powinna zawierać wszystkie opłaty obowiązkowe. W zależności od wybranych usług opcjonalnych (np. bagaż rejestrowany, ubezpieczenie, ...) całkowite ceny rezerwacji mogą się różnić.

UWAGA: przy wybieraniu dodatkowych usług przedsiębiorca nie może stosować rozwiązania opt out tzn. nie możemy być zmuszeni do odkliknięcia danej opcji, aby z niej nie skorzystać.

Aby potwierdzić rezerwację, należy kliknąć przycisk, który zawiera zobowiązanie do zapłaty (np. „Zapłać”, „Kup bilet” lub podobne). Musisz uiścić jedynie cenę pojawiającą się na tym etapie. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, przed potwierdzeniem rezerwacji zrób zrzut ekranu, pokazujący datę i godzinę rezerwacji.

Cena ostateczna

Ani pośrednik, ani linia lotnicza nie mają prawa żądać wyższej ceny niż ta, która została przedstawiona pasażerowi jako ostateczna, nawet jeżeli płatność realizowana jest za pomocą przelewu bankowego.

Badanie przeprowadzone przez CEC Austria i VKI jest dostępne w języku niemieckim tutaj.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie Polska/ECC Poland