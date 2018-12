Od jutra koszty wynajmu lub leasingu droższych aut będą wyższe. Na podpisanie umowy na "starych"zasadach zostało kilka godzin

Niewielka ilość czasu, która pozostała na zawarcie umowy praktycznie „eliminuje” z gry tradycyjnych sprzedawców aut. Proces zakupu auta w salonie jest bowiem czasochłonny. Składają się na niego: wybór marki, modelu i wersji wyposażenia, formy i firmy finansującej, jazdy testowe, negocjacje cenowe ze sprzedawcą, analiza zdolności kredytowej, a na końcu wszelkie formalności związane z zawarciem kontraktu. Według danych Automative Finance Insight, proces zakupu nowego auta w tradycyjnym modelu trwa średnio 12 tygodni, licząc od momentu rozpoczęcia poszukiwań, do wyboru ostatecznej opcji.

W sytuacji, gdy na podpisanie umowy na „starych” zasadach podatkowych zostało dosłownie kilka godzin, jedynym wyjściem może być skorzystanie z internetowej platformy do wynajmu lub leasingu aut, która umożliwia szybki wybór pojazdu i załatwienie wszelkich formalności bez wychodzenia z domu.

Algorytm weryfikuje dane osobowe oraz sprawdza użytkownika w bazach dłużników. Jeżeli decyzja jest pozytywna, następuje potwierdzenie warunków, a następnie na ekranie wyświetla się 1-stronicowa, bardzo prosta umowa, której treść użytkownik akceptuje otrzymanym kodem sms. Weryfikacja tożsamości następuje poprzez przelew bankowy pierwszej raty. Zamówiony samochód można odebrać w salonie lub może on być dostarczony pod wskazany adres.

W ocenie Michała Knittera, wiceprezesa carsmile, załatwienie wszelkich formalności dziś, może być trudne, aczkolwiek warto spróbować. Rynek pracuje w skróconych godzinach ze względu na Sylwestra. Jeżeli poszukujemy auta do wynajęcia, wciąż mamy jednak szansę, aby sfinalizować kontrakt, bo w przypadku najmu formalności są uproszczone. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku leasingu, dlatego jeśli nie rozpoczęliśmy jeszcze żadnych działań w tym kierunku, załatwienie wszystkiego dziś będzie raczej niemożliwie.

Co zmieni się w podatkach od Nowego Roku?

Tylko w przypadku samochodów o wartości poniżej 150 tys. zł będzie można – jak dotychczas - zaliczać do kosztów podatkowych całość opłat związanych z wynajmem lub leasingiem auta. Dla samochodów o wartości przekraczającej 150 tys. zł, będzie miała zastosowanie tzw. reguła proporcjonalności. Jest ona oparta na zasadzie: im droższe auto, tym mniejszą część rat będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Przykładowo, dla samochodu o wartości 300 tys. zł, będzie to jedynie 50% wydatków, a dla auta o wartości 450 tys. zł, już tylko nieco ponad 30%. Takie same zasady będą dotyczyć składek na ubezpieczenie AC.

Od przyszłego roku osoby użytkujące samochody na postawie umowy najmu lub leasingu będą mogły zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków eksploatacyjnych. Ograniczenie to będzie miało zastosowanie do samochód użytkowanych w trybie mieszanym, czyli zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych.

Spieszmy się wynajmować BMW, Volvo czy Mercedesy

Niewątpliwie nowe przepisy będą miały największy wpływ na samochody, których nawet najtańsza wersja przekracza wartość 135 000 zł. Są to przede wszystkim duże SUV’y oraz samochody zaklasyfikowane przez CEPIK jako „executive”, czyli najczęściej użytkowane przez menedżerów najwyższego szczebla. Stanowią one około 4% całkowitej sprzedaży samochodów w wynajmie (z wyłączeniem Skody Superb, która cenowo w większości wersji mieści się w limicie). Mówimy tu m.in. o Mercedesie GLC, BMW X5 i X6 czy popularnym Volvo XC90. W kategorii „excecutive” poważnie zagrożone są np. Audi A6, BMW 5 czy Volvo S90. W ich przypadku, jedyną możliwością uchronienia się przed negatywnymi skutkami wprowadzanych limitów jest podpisanie umowy najmu długoterminowego do końca grudnia 2018 r. Dzięki temu użytkownicy zachowają prawo do rozliczeń na obecnych zasadach w ciągu całego okresu obowiązywania umowy i będą mogli zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Źródło: Carsmile