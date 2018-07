Od czego zależy jakość internetu?

Powszechność dostępności internetu oraz szybkość migracji kolejnych obszarów funkcjonowania do tzw. „sieci” sprawia, iż coraz istotniejszą rolę odgrywa jakość usługi z jakiej mamy w danej chwili możliwość korzystać. Poziom świadomości użytkowników sieci sprawia, iż zaczynają oni szukać usług wysokiej jakości. W tym miejscu należy zdefiniować kluczowe aspekty, które mają najistotniejszy wpływ na naszą percepcję oceny usługi dostęp do sieci.

Z perspektywy użytkownika końcowego kluczowy jest efekt końcowy w postaci usługi spełniającej zasadnicze kryteria: łącze zapewnia szerokie i skalowalne pasmo nawet do przepływności 1Gbps, łącze zapewnia możliwie najkrótsze czasy opóźnień do zasobów dostępnych w sieci, łącze charakteryzuje się wysokim poziomem niezawodności. O ile kwestie te są fundamentalne dla większości użytkowników i doskonale zdajemy sobie z nich sprawę to zupełnie inaczej wygląda powszechność wiedzy o czynnikach jakie wpływają na każde z wyżej wymienionych kryteriów w obszarze tzw. łączy stałych.

Przepływność i skalowalność łącza

Warunkiem koniecznym zapewniającym dostęp do usługi szerokopasmowej jest posiadanie łącza realizowanego w technologii NGA (ang. Next-Generation-Access) opartego na łączu światłowodowym FTTH (ang. Fiber To The Home). Na rynku istnieją liczne technologie umożliwiające dostarczanie skalowalnych usług o przepływnościach do 1Gbps.

Ważne jest aby nasz lokalny dostawca Internetu realizował dla nas usługę właśnie w oparciu o nowoczesną infrastrukturę w technologii umożliwiającej bardzo wysoki poziom skalowalności przepływności łącza dostosowany do naszych potrzeb. Im szybsze będzie nasze łącze tym większe będą nasze możliwości. Z pewnością docelowym rozwiązaniem będzie usługa świadczona w oparciu o łącze światłowodowe. Zanim podpiszemy umowę na tego typu usługi na pewno warto zapytać czy ten warunek jest spełniony, bądź kiedy nasz dostawca planuje wykonać modernizację własnej sieci dostępowej.

Liczy się nie tylko szybkość

W odniesieniu do kryterium definiującego niskie poziomy opóźnień do zasobów sieci Internet wpływ na nie mają: jakość usługi IP.Transit jaką lokalny operator ISP pozyskuje od swojego dostawcy – operator wyższego rzędu. Tutaj kluczowa jest różnorodność usługi. Powinna być ona zbudowana w oparciu dostęp do różnych frakcji zasobów sieci Internet reprezentowanych przez możliwie najliczniejsze źródła w ramach danej frakcji. Wyróżniamy tutaj: frakcje polskiego internetu reprezentowaną przez polski węzeł wymiany ruchu PL-IX jak też inne lokalne punkty wymiany ruchu zlokalizowane w Polsce, frakcje międzynarodową reprezentowaną przez międzynarodowe punkty wymiany ruchu jak DE-CIX, AMS-IX oraz globalnych operatorów sieci szkieletowych klasy Tier-1.

Najważniejsza niezawodność

W odniesieniu od ostatniego kryterium dotyczącego niezawodności łącza kluczowy wpływ na nie ma z pewnością stabilność infrastruktury aktywnej w warstwie dostępowej i dystrybucyjnej w oparciu o jaką jest zbudowana sieć naszego dostawcy usługi. Infrastruktura ta powinna być zbudowana w modelu zapewniającym redundancję zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i logicznej odzwierciedlonej w modelu sieci.

Lokalny operator ISP dostarczający nam usługę powinien posiadać też przynajmniej dwa niezależne punkty styku z operatorem wyższego rzędu od jakiego pozyskuje usługę IP.Transit. Zaś operator wyższego rzędu musi posiadać infrastrukturę szkieletową o strukturze „ringu”, gwarantującą bezpieczeństwo na wypadek wystąpienia pojedynczego miejsce awarii.

Należy wskazać, iż wpływ na zaprezentowane powyżej czynniki leży w gestii zarówno lokalnego dostawcy ISP jaki dostarcza nam usługę dostępu do sieci Internet jak i podmiotów z jakimi lokalny ISP współpracuje w postaci operatorów wyższego rzędu. Tym samym na aspekt oceny jakości usługi należy patrzeć w sposób komplementarny jako spełnienie wszystkich tych warunków jednocześnie. Spełnienie ich wszystkich często jest procesem etapowym, a kolejność ich realizacji w dużej mierze zależna jest od lokalnego ISP, który poprzez swoje działania jak też i poprzez dokonywane wybory biznesowe ostatecznie decyduje o jakości łączy z jakich korzystamy.

Autor: Kamil Kopczyński, Dyrektor Departamentu Centrum Zarządzania Siecią w HAWE TELEKOM