Od ciekawostki do standardu. Rynek wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wciąż rośnie

Jak będzie za kilka lat wyglądało zastosowanie urządzeń VR i AR?



Choć rynek VR zdominowały gry wideo i zajmować będą coraz ważniejsze miejsce w e-sporcie, to jednak motorem rozwoju tego rynku będą szeroko pojęta rozrywka i multimedia. Z drugiej strony, coraz ważniejsze będą "poważne" zastosowania, np. zastosowanie w medycynie nie tylko dla celów edukacyjnych.

CCS Insight oczekuje, że ilość sprzedanych urządzeń VR i AR wzrośnie z 2,5 miliona urzą­dzeń (2,2 mln VR i 0,3 mln AR) sprzedanych w 2015 roku do 24 mln urządzeń w 2018 roku, (20 mln VR i 4 mln AR). Bardzo duży odsetek sprzedanych urządzeń VR, bo aż 90% będą zda­niem CCS Insight w 2018 roku stanowiły urzą­dzenia oparte o smartfony. Wartość rynku AR ma wzrosnąć z 300 mln$ na koniec 2015 roku do 3,6 mld $ na koniec 2018 roku, co implikuje wartość rynku VR na około 18 mld $.

Interesujące dane przedstawiła także agencja Kzero z Wielkiej Brytanii. W roku 2018 założono bowiem sprzedaż 39 mln sztuk gogli VR na całym świecie i łącznie 83 mln skumulo­wanej sprzedaży w okresie pięciu lat. Ciekawe założenia przyjęto natomiast jeżeli chodzi o aktywnych użytkowników VR. W 2018 roku Kzero spodziewa się 171 mln aktywnych użytkowników urządzeń VR (38% z potencjal­nych użytkowników oraz 2,3% wszystkich ludzi żyjących w 2018 roku na świecie). Przy wcześniej­szych założeniach 39 mln urządzeń na rynku oznacza, że Kzero prognozuje, że z jednego urządzenia będzie korzystało średnio ponad 4 użytkowników.

Ciekawe podejście zaprezentował Digi­-Capital, podmiot badający rynek mobilnego in­ternet, wirtualnej rzeczywistości i gier kompute­rowych. Zakłada ono bowiem ogromną wartość rynku AR i VR w 2020 roku (łącznie 150 mld $), głównie z powodu ogromnego potencjału apli­kacji rozszerzonej rzeczywistości szacowanego przez Digi-Capital na 130 mld $.

Zdaniem DIgi-Capital rynek VR przede wszystkim skupi się na grach i filmach 3D oraz niszowych rozwiązań B2B. VR może mieć dzie­siątki milionów użytkowników, a ceny sprzętu będą zbliżone do cen dzisiejszych konsol. Natomiast rynek AR będzie zdaniem Digi­-Capital podobny do rynku smartfonów czy ta­bletów. AR może więc mieć setki milionów użyt­kowników, a przedział cenowy sprzętu będzie podobny do smartfonów i tabletów. Oprogramo­wanie i usługi AR mogą mieć podobną ekonomię jak na dzisiejszym rynku telefonii komórkowej. Duża baza użytkowników AR będzie głównym źródłem dochodów dla telewizji, filmu, reklamy i aplikacji takich jak Facebook czy Uber. Zdaniem Digi-Capital Amazon i Alibaba będą miały zupeł­nie nowe platformy do sprzedaży do masowego „wirtualnego” odbiorcy.

Agencja badawcza Tractica zakłada, że rynek gogli VR, akcesoriów i aplikacji VR, który w 2014 roku był wart jedynie 108,8 mln $, urośnie w tempie (CAGR) 142% rocznie do 21,8 mld $ w 2020 roku. Natomiast wielkość rynku aplika­cji VR w 2020 roku sięgnie aż 15 mld $ w 2020 roku. Wzrost ten oparty będzie według Tractiki głównie o tanie urządzenia VR dla smartfonów.

Przedstawione prognozy wskazują, jak duży wpływ mogą mieć technologie VR i AR na gospodarkę w ujęciu globalnym. Wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość są coraz powszechniej wykorzystywane przez podmioty rynku, jako próba budowania ich przewagi konkurencyjnej dzięki nowym technologiom. Obie technologie mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie w kluczowych gałęziach przemysłu i gospodarki. Nic więc dziwnego, że inwestują w nie giganci tacy jak Facebook (Oculus), HTC (Vive), Google (Magic Leap) czy Apple (PrintSense). Zgodnie z najnowszym doniesieniem firmy Capgemini, w ciągu najbliższych pięciu lat ucyfrowione, także przy pomocy technologii VR i AR, fabryki wniosą do światowej gospodarki 500 miliardów dolarów. Sami producenci przyznają, że inwestycje w narzędzia przenoszące ich środowiska produkcyjne do poziomu 4.0 przełożą się na wzrost efektywności rzędu 27% do 2020 roku. Oznacza to, że wirtualizacja procesów wytwórczych dopiero zaczęła się rozpędzać.

Jako podsumowanie przytoczyć można odpowiedź naukowca PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomali na pytanie, do czego jest ludziom potrzebna rzeczywistość wzbogacona?

Od zarania dziejów człowiek stara się konstruować różne maszyny ułatwiające życie. Na początku chciał zwiększać swoje możliwości fizyczne, teraz - również intelektualne, w czym pomaga mu komputer czy też Internet. Natomiast celem rzeczywistości rozszerzonej jest wspomaganie percepcji, czyli tego, w jaki sposób odbiera się świat. Nowoczesna technologia powinna to wspierać.

Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, adiunkt Katedry Ekonomii Biznesu SGH

