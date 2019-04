Od 23 kwietnia list polecony odbierzesz z aplikacją mObywatel

mTożsamość (kopia dowodu osobistego w komórce) nie jest dowodem osobistym ani go nie zastępuje. Jednak w pewnych przypadkach może posłużyć do potwierdzania tożsamości. Wśród takich przypadków Ministerstwo Cyfryzacji wymienia m.in. recepcje, zakładanie kart lojalnościowych, hotele, wypożyczalnie sprzętu sportowego czy wejście na basen lub siłownię.

Od 23 kwietnia 2019 roku do tej listy dołączy placówka, w której - według danych Ministerstwa - z dowodu osobistego korzystamy najczęściej. Mowa o Poczcie Polskiej i odbiorze przesyłek poleconych. Klienci Poczty będą mogli odbierać przesyłki pocztowe listy i paczki (w tym usługi kurierskie) w obrocie krajowym i zagranicznym.

– Każdy dorosły obywatel ma obowiązek posiadać dowód osobisty, ale nie musi go mieć przy sobie. Jeśli akurat go ze sobą nie mamy, a okaże się potrzebny, wtedy przyda się aplikacja mObywatel – mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji. – Dzięki aplikacji zawsze i wszędzie mamy więc dostęp do odzwierciedlenia wszystkich danych z naszego dowodu osobistego.