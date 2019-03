Oczekiwania startupów kontra fundusze VC

Znaczenie funduszy venture capital konsekwentnie wzrasta. Ich globalne inwestycje wyniosły 190 mld dol. i są o 40% wyższe w porównaniu z 2017 r., w którym osiągnęły 135 mld dol. Tymczasem w Polsce, według raportu przygotowanego przez Inovo Venture Partners, odnotowano 45% spadek - z 384 mln zł do 213 mln zł.

Rola funduszy pozostaje jednak taka sama. To finansowanie oraz transfer wiedzy i doświadczenia dzięki łączeniu founderów z przedsiębiorcami, którzy już przeszli tą drogę i mierzyli się z podobnymi wyzwaniami. Inwestorzy doradzają w kwestiach organizacyjnych oraz przygotowania do skalowania spółki.

Michał Rokosz, partner Inovo Venture Partners, zauważa, iż w ankiecie jako najmniej oczekiwaną pomoc wskazano rozwiązywanie konfliktów między założycielami. Co ciekawe, ten punkt został dodany na bazie doświadczeń spółek mających wśród inwestorów czołowe amerykańskie fundusze. Założyciele często nie zdają sobie sprawy, że takowe konflikty się wydarzą i są potencjalnym zagrożeniem wpływającym na rozwój spółki.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że do najważniejszych oczekiwań startupów należą: wsparcie w przygotowaniu kolejnych rund finansowania (67%), zbudowanie equity story i feedback z kilkoma funduszami potencjalnymi na kolejną rundę (49%), konsultacje oraz wsparcie eksperckie (41%). Innym ważnym aspektem pojawiającym się w badaniu jest przedstawienie nowym klientom i wsparcie sprzedaży (38%). Ten punkt jest popularny zwłaszcza wśród spółek rosnących powoli oraz tych o małej skali. Z analizy wynika również, że zaledwie 25% założycieli, biorących udział w ankiecie, ocenia wsparcie prawne jako bardzo ważny aspekt.

Zdaniem Marcina Zabielskiego z Market One Capital, rolą funduszu nie jest wyręczanie przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu, lecz wspomaganie w szybszym osiągnięciu celów. Najczęściej wykorzystuje się do tego doświadczenia, wiedzę rynkową lub dostęp do sieci kontaktów. Ekspert dodaje, że nie da się pomagać wszystkim spółkom w tym samym stopniu. Oczywiście w procesie rozwoju startupu pojawiają się przeszkody. Wówczas uwagę skupia się jednak na tych spółkach, w których niesiona pomoc pozwoli na ich usunięcie i powrót na dynamiczną ścieżkę.

Jak wynika z danych Inovo mniej niż 50% badanych funduszy potrafi podwoić swoje przychody rok do roku. A to właśnie dynamika na takim poziomie wyróżnia startup od przedsiębiorstwa i uzasadnia inwestycje funduszy VC.

Każda runda finansowania wymaga spełnienia wielu wymagań i wprowadzenia konkretnych ulepszeń w zarządzaniu firmą. Etap “seed” to dobry pomysł, z kolei “seria A” jest momentem, w którym trzeba się wykazać co najmniej 100% wzrostem r/r aby zachęcić fundusz VC, a zaledwie 30% ankietowanych spółek rośnie w tym tempie.

Ankieta “Oczekiwania vs rzeczywistość - start-upy a fundusze VC” zrealizowana została przez fundusze Inovo Venture Partners oraz Market One Capital. Badanie przeprowadzono na próbie 63 aktywnych startupów, spośród których 59 udzieliło informacji o swoich przychodach, dotychczasowym finansowaniu i oczekiwaniach.

Źródło: Inovo Venture Partners