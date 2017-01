Rok 2017 to rok szczególny, w którym 20-lecie obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych zbiega się z czasem intensywnych przygotowań Polski do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – nowego aktu prawa powszechnie obowiązującego w całej Unii Europejskiej. W systemie ochrony danych osobowych wprowadzi on wiele istotnych zmian. Z jednej strony zwiększy nasze prawa w tym zakresie, a z drugiej - obowiązki i odpowiedzialność administratorów za przetwarzanie naszych danych zgodnie z prawem. Za naruszenia grozić zaś będą wysokie kary finansowe nakładane przez GIODO.

Jaki jest zatem bilans 20-lecia obowiązywania ustawy, a na jakim etapie przygotowania do stosowania rozporządzenia? Jak dotychczasowe doświadczenia i dorobek w sferze ochrony danych osobowych wykorzystać, kształtując nowe rozwiązania w tej sferze? Jak w dobie niezwykle dynamicznego rozwoju nowych technologii skutecznie dbać o bezpieczeństwo naszych danych?

Te m.in. kwestie poruszone zostaną przez grono niekwestionowanych autorytetów i uznanych specjalistów podczas konferencji „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”, organizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z okazji obchodów XI Dnia Ochrony Danych Osobowych. Odbędzie się ona 31 stycznia 2017 r. w Warszawie (Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66).

Ramowy Program Konferencji

09:00 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10.15 Otwarcie konferencji

dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marek Zagórski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

10:15 – 11.00 Wykład wprowadzający

prof. Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Aksjologia ochrony danych osobowych w świecie burzliwych zmian

11:00 – 11.15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:45 Sesja I. 20 lat doświadczeń w przestrzeganiu prawa do ochrony danych osobowych w Polsce

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Ks. prof. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bogusława Pilc, Monika Krasińska, Biuro GIODO

dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN

Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon

12:45 – 13.30 Przerwa/lunch

13:30 – 15.00 Sesja II. System ochrony danych osobowych wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji

Piotr Drobek, Biuro GIODO

Prof. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ireneusz Piecuch, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

15:00 Zakończenie konferencji

