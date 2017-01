Ocena stanu TTIP, złagodzony wyrok Chelsea Manning. Przegląd (e)prawny 20.01.2017

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

Oświadczenia i eUrząd

16 stycznia br. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiło cztery w pełni scyfryzowane usługi, dzięki którym możliwe jest składanie wniosków m.in. o tzw. becikowe, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego czy Kartę Dużej Rodziny. Realizacja tych usług nie wymaga od obywatela przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń, a jedynie oświadczeń.

To, zdaniem Minister Cyfryzacji, kolejny etap w realizacji cyfrowej rewolucji, której efektem ma być urząd dostępny dla obywateli 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O szczegółach można poczytać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

E-zdrowie reaktywacja?

Dziennik Gazeta Prawna ustalił, że Polska dostanie od Komisji Europejskiej ostatnią szansę, by ze środków unijnych skończyć budowę centralnego systemu informatyzacji zdrowia. Przetarg na głównego wykonawcę, który dokończy prace nad platformą P1, ma być ogłoszony jeszcze w tym kwartale. Całkowita kwota wydatków planowanych w ramach realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem wysłanym do Komisji Europejskiej, wynosi 245 mln zł. Założenie systemu eZdrowie jest takie, że każdy pacjent ma mieć dostęp przez internet do swojego konta, na którym znajdą się jego historia choroby, ostatnie wizyty u lekarza, skierowania do specjalisty, a także recepty na leki.

Kamery w ośrodkach zdrowia?

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na nierozwiązany problem legalności monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w pomieszczeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych (tzw. SOR-ów).

Rzecznik przypomniał, że art. 47 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Natomiast art. 20 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, iż każdy pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności i godności, zwłaszcza w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Przepis ten nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do SOR-ów, gdzie przebywający pacjenci niejednokrotnie pozostają w takim stanie zdrowia, który uniemożliwia im świadome wyrażenie zgody na stosowanie obserwacji wizyjnej. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

Afera Volkswagena - polska odsłona

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Volkswagen Group Polska. Dotyczy ono manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach koncernu. UOKiK zakwestionował także działania Volkswagen Group Polska odnoszące się do procesu rozpatrywania przez sprzedawców reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową.

- Przeanalizowane przez nas reklamy, oferty i dokumentacja zawierały informacje podkreślające ekologiczne walory samochodów grupy Volkswagen. Wskazywały one, że emitowane przez nie ilości szkodliwych substancji, mieszczą się w limitach normy Euro 5. Nie ulega wątpliwości, że informacje te mogły wprowadzać konsumentów w błąd. - mówi Marek Niechciał, Prezes UOKiK.

Polski smog ma tradycje!

Chyba warto odnotować, że Najwyższa Izba Kontroli już w roku 2000 alarmowała o smogu. Izba przedstawiła wówczas wyniki kontroli realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, która wykazała, że pomimo poprawy w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podejmowane działania dla ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem wciąż jeszcze nie były wystarczające oraz nie zapewniały zdecydowanych zmian stanu jakości powietrza w kraju. Co więcej, już wówczas NIK wnioskowała o podjęcie pewnych działań.

"Prawo do odłączenia" w Polsce?

Na początku roku pisaliśmy w prowadzonym we Francji "prawie do odłączenia się". Ma ono regulować kwestię odbierania służbowych e-maili po godzinach pracy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zasugerowała, że istnieje możliwość wprowadzenia podobnych rozwiązań w Polsce. Donosiła o tym Polska Agencja Prasowa.

Taksówkarzom ciężko pozwać Ubera

Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił pozew przeciwko firmie Uber, który w listopadzie ubiegłego roku złożyły dwa związki zawodowe – dowiedziała się we wtorek PAP z nieoficjalnego źródła. Przyczyną decyzji były braki formalne pozwu. Szczegóły w Forsal.pl.

Złagodzony wyrok Chelsea Manning

Chelsea Manning została skazana na 35 lat więzienia jeszcze jako Bradley Manning. Ten właśnie żołnierz, który wyniósł z bazy wojskowej dokumenty dotyczące wojen w Afganistanie i Iraku i następnie przekazał je Wikileaks. Wyrok Chelsea Manning został złagodzony przez Baracka Obamę w ostatnich dniach jego prezydentury. Manning może wyjść na wolność w maju tego roku, a nie dopiero w roku 2045.

Jest to problem dla Juliana Assange'a, założyciela Wikileaks. Obiecał on, że odda się w ręce amerykańskich władz jeśli Manning zostanie ułaskawiona. Co teraz?

1,5 mln odszkodowań za piractwo "komputerowe"

Za korzystanie z nielegalnego oprogramowania zasądzono w Polsce w ubiegłym roku 1,5 mln zł tytułem odszkodowań. W tym samym czasie liczba zgłoszeń przypadków piractwa wzrosła o 100 proc. - wynika z podsumowania roku sporządzonego przez BSA. O szczegółach pisze Interia.pl.

TTIP - ocena stanu prac

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström i przedstawiciel USA ds. handlu Michael Froman opublikowali we wtorek wspólną ocenę postępów w negocjacjach w sprawie Transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP).

W raporcie oprócz zagadnień, w których osiągnięto porozumienie, przedstawiono także obszary, w których potrzeba jeszcze wiele pracy, aby przezwyciężyć różnice stanowisk, jak np. poprawa dostępu do rynków zamówień publicznych, zapewnienie skutecznej ochrony inwestycji przy zachowaniu prawa do regulacji, a także zbliżenie podejść do znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.

Pełny tekst wspólnego oświadczenia można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.