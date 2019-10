Obywatalu, zmobilizuj się sam. Zabierz głos nim go stracisz

Wysoka frekwencja służy tym, którzy głosują

Co więcej, niska frekwencja sprzyja skrajnym ugrupowaniom, które zyskują większą reprezentację niż to wynika z rozkładu poglądów w społeczeństwie. Wówczas tracą na reprezentacji osoby bardziej umiarkowane i centrowe. A chodzi przecież o to, aby w Sejmie i Senacie była reprezentacja odzwierciedlającą poglądy Polek i Polaków.

Każdy głos się liczy

- O tym jak będzie wyglądał krajobraz polityczny po wyborach może zadecydować kilkadziesiąt tysięcy wyborców. To tyle, ile zmieści się na Stadionie Narodowym. W wyborach wygra ten, komu się chce – mówi Mikołaj Cześnik, SWPS.

Jeszcze dziś weź z urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania...

Nie wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów? Jeszcze dziś (piątek 11 października) do końca godzin pracy urzędów możesz uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Trzeba je odebrać osobiście (ewentualnie przez pełnomocnika) w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca zameldowania. Zaświadczenie upoważnia do oddania głosu w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą i na polskim statku morskim. Jeśli zgłosisz się do urzędu osobiście, zaświadczenie otrzymasz od ręki.

Do kampanii Fundacji Batorego włączyli się m.in. Karolina Bruchnicka, Max Cegielski, Wojciech Chmielarz, Mateusz Damięcki, Krzysztof Jankowski, Piotr Kędzierski, Mikołaj Komar, Dawid Kwiatkowski, Rafał Masny, Małgorzata Rozenek, Eliza Rycembel, Anita Sokołowska, Kasia Sokołowska, Areta Szpura, Hubert Urbański, Julia Wieniawa, Zofia Zborowska. Autorami zdjęć są wybitni fotografowie – Zuza Krajewska, Jacek Kołodziejski, Chris Niedenthal i Tadeusz Rolke. Wszystkie zdjęcia łączy jednolita grafika – czerwony kwadrat symbolizujący miejsce na nasz wyborczy głos oraz hasło kampanii „Zabierz głos, bo go stracisz”.