Obrońca reprezentacji Polski w piłce nożnej zainwestował w grę

Bartosz Bereszyński twierdzi, że zainwestował w tę grę między innymi dlatego, że od jakiegoś czasu, myśli o zabezpieczeniu przyszłości rodziny. Poszukiwał więc ciekawego i dobrze rokującego projektu. Po zapoznaniu się z wynikami osiągniętymi przez twórców aplikacji i prognozami rozwoju, podjął decyzję o zakupie udziałów w firmie z rodzinnego Poznania.

Gra promuje luksusowy tryb życia. Jej twórcy używają na stronie produktu sformułowań typu: “Wejdź do świata luksusu zamkniętych imprez i stylu życia, w który wierzymy” czy “Nawiązuj nowe znajomości z ludźmi na poziomie, zdobywaj punkty popularności i stań się naszym Royalsem”. Trudno powiedzieć, co twórcy gry mają na myśli pisząc "ludzi na poziomie". Sformułowanie kojarzy się dziś głównie z ego, powierzchownością ubioru i wysokim statusem materialnym. Gra na pierwszy rzut oka operuje wartościami, które do promowania lepszego świata się nie nadają, ale do sprzedaży i owszem.

W ciągu pierwszego półrocza działalności aplikacji użytkownicy wygenerowali w niej prawie pół miliona wzajemnych interakcji. Twórcy planują ekspansję poza Polskę. Gra w czerwcu trafi na rynek brytyjski i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a wkrótce będzie dostępna dla graczy z całego świata.

Źródło: RoyalsApp.com