Obrazy abstrakcyjne – stawiamy na mocny akcent w salonie

Na samym początku warto się zastanowić w jakim wystroju sprawdzi się taka ozdoba. Z pewnością abstrakcyjne wzory kojarzą nam się z nowoczesnymi wnętrzami. Idąc tym tropem, tego typu obrazy możemy zawiesić w minimalistycznej lub industrialnej aranżacji. To jednak nie jedyna możliwość. Barwny akcent może nam również posłużyć do urozmaicenia skandynawskiej stylizacji, stanie się ciekawym uzupełnieniem salonu utrzymanego w estetyce boho, a nawet wpasuje się w eklektyczny salon.

Wszystko zależy bowiem od tego, jak będzie się prezentować wybrana przez nas abstrakcja – czy będą to geometryczne kompozycje, płynne formy, czy wyraziste, czarno-białe przedstawienia. Abstrakcja, choć nie ukazuje niczego ze świata realnego, może bazować na dobrze nam znanych motywach. Jakich? Wśród popularnych wzorów znajdziemy pasy, kropki, figury takie jak trójkąty i prostokąty, a także koła nawiązujące do mandali – wyjaśnił nam specjalista z Redro.pl.



Okazuje się więc, że abstrakcja to nie tylko trudne do zrozumienia dzieła sztuki, jakie możemy znaleźć w muzeach i galeriach. Spośród szerokiego wachlarza wzorów z łatwością znajdziemy takie kompozycje, którymi udekorujemy salon i które przypadną nam do gustu efektowną kolorystyką lub oryginalną formą.

Kolor, który przykuwa oko





Zacznijmy od rzeczy podstawowej, o której należy powiedzieć, gdy w centrum naszego zainteresowania znajduje się nowoczesny obraz. Abstrakcja to znakomity sposób, by w mgnieniu oka ożywić dotychczasowe wnętrze barwnym akcentem. Kolorowe płótno, wprowadzone do salonu utrzymanego w stonowanych kremach czy szarościach, zmieni jego charakter o 180 stopni. Wieszając na ścianie ten jeden tylko element, otrzymamy efekt, jakbyśmy przeprowadzili gruntowną metamorfozę wystroju. Ważne jest jednak to, by w miarę możliwości wybrać wielkoformatowe przedstawienie, a nawet dyptyk lub tryptyk. W ten sposób zyskamy pewność, że taka ozdoba stanie się główną dominantą przestrzeni. Co do samego wzoru, możliwości jest naprawdę mnóstwo: kolorowe pasy, smugi barwnej farby na jasnym tle, mozaika o tysiącach odcieni, kompozycja przypominająca wnętrze zabawkowego kalejdoskopu czy tęczowa spirala przywodząca na myśl modne w latach 90. ręcznie barwione T-shirty. Na co się zdecydować? Najważniejszym kryterium jest to, by wybrany obraz harmonijnie pasował do naszego salonu.

Ekspresyjna forma na płótnie

A co jeśli do naszego wystroju nie pasuje kolorowy obraz? Abstrakcja to nie tylko efektowne zestawienia barw. Taka kompozycja może do nas także przemawiać bardzo ekspresyjną formą przy minimalnej roli koloru. Zobaczcie, co na ten temat ma do powiedzenia specjalista od aranżacji wnętrz:

Świetnym źródłem inspiracji może być japońska sztuka kaligrafii, w której głównym narzędziem jest pędzel i czarny tusz. Za pomocą mocnych, odważnych pociągnięć włosia na papierze powstają bardzo ekspresyjne litery, które ze względu na swój charakter, mogą się nam kojarzyć z dziwnymi piktogramami o abstrakcyjnej właśnie formie. Nie proponuję jednak obrazów z japońskimi napisami, lecz przyciągające wzrok przedstawienia, które bazują na tej technice. Znakomitym przykładem jest zamaszysty czarny okrąg na białym tle, będący symbolem buddyzmu zen.

Na wybranym przez nas płótnie mogą się więc znaleźć swobodne linie czy zygzaki, które wyglądają tak, jakby dopiero przed chwilą zostały namalowane przez uznanego artystę.

Hipnotyzujący trzeci wymiar

Na sam koniec zostawiliśmy propozycję o wyjątkowo oryginalnym charakterze. Takie obrazy, zawieszone na ścianie w salonie, sprawią, że nie będzie można oderwać od nich oczu. Kompozycje takie bazują bowiem na złudzeniu optycznym. W jaki sposób przejawia się taki trick? Płaskie w rzeczywistości płótno wywołuje wrażenie, jakby stanowiło przejście do innego wymiaru. Powierzchnia obrazu, gdy na nią patrzymy, wydaje się falować bądź wirować, całkowicie nas hipnotyzując. Gdy zawiesimy takie przedstawienie w naszym salonie, okaże się, że nie potrzebujemy żadnych innych ozdób na ścianach. Taki wzór całkowicie skradnie naszą uwagę. Do jakiej aranżacji proponujemy takie rozwiązanie? Doskonale sprawdzi się ono w minimalistycznym wystroju. A do takiej dekoracji, jak doradził nam specjalista z Redro.pl, można dobrać czarno-biały dywan lub poduszki na sofę w geometryczny deseń.

Bez względu na to, czy wybierzemy kolorowy, czy monochromatyczny wzór, czy postawimy na geometryczną kompozycję, czy malarskie przedstawienie, jedno jest pewne – abstrakcyjny obraz to sprawdzony przepis na wyrazisty i nietuzinkowy wystrój salonu, który będzie się zjawiskowo prezentował niezależnie od tego, jaka moda panuje obecnie w świecie aranżacji wnętrz.