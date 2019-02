Obowiązkowy split payment od lipca 2019

Jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce, jest split payment, czyli Metoda Podzielonej Płatności. Split payment dotyczy podatników VAT i zakłada podzielenie płatności za towar lub usługę między dwa rachunki: kwota netto na dotychczasowy rachunek dostawcy, a kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT.

Dotychczas to rozwiązanie było dobrowolne. Odbiorcy towarów lub usług sami decydowali czy decydują się na stosowanie Metody Podzielonej Płatności. W zamian za wybranie tej metody płatności, przedsiębiorcom przysługuje m.in. szybszy zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego, a dla państwa korzyścią jest terminowa ściągalność podatku.

Zastosowanie dobrowolnego split payment było niewystarczająca zachęta dla przedsiębiorców. W pierwszej połowie 2018 roku tylko 25% przedsiębiorców zdecydowało się na takie rozwiązanie. W związku z tym powstał pomysł na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Obowiązkowy split payment miałby obowiązywać w branżach szczególnie „podatnych” na nadużycia w podatku VAT.

Wprowadzenie takich zmian przez Polskę wymagało zgody Komisji Europejskiej. W listopadzie 2018 roku zgody na obowiązkowy split payment nie dostała Rumunia. Tam jednak wprowadzono zmiany bez konsultacji z Komisją. W przypadku Polski 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska pozwoliła na zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych branż. Jest to zgoda czasowa i będzie obowiązywała od marca 2019 do lutego 2022. Po upływie 18 miesięcy obowiązywania mechanizmu Polska będzie zobowiązana do przedstawienia Komisji sprawozdania na temat wpływu mechanizmu na liczbę oszustw i koszty z tym związane.

Produkty i usługi, których mechanizm będzie dotyczył to m.in.: paliwa napędowe i opałowe, oleje smarowe, węgiel kamienny i brunatny, odpady, złom, surowce wtórne, wyroby ze stali, złoto, srebro, platyna, niektóre wyroby z miedzi i jej stopów, komputery, laptopy smartfony, konsole do gier wideo, telewizory, dyski HDD i SSD, cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery wideo, niektóre części do samochodów i motocykli, tusze i tonery do drukarek i fotokopiarek.

Mechanizm będzie mógł wprawdzie obowiązywać już od marca, lecz wg Ministerstwa Finansów zacznie obowiązywać w lipcu 2019 roku. Te i inne zmiany w systemie podatkowym, wiążą się dla przedsiębiorców z koniecznością dostosowywania systemów informatycznych do nowych wymagań prawnych. W tym celu powstały programy takie jak program Split Payment od firmy Hogart, które umożliwiają integrację każdego systemu ERP z mechanizmem podzielonej płatności.

Firma Hogart jest autorem kilkudziesięciu programów przeznaczonych dla działów finansowo – księgowych umożliwiających dostosowanie systemów firm do często zmieniających się przepisów podatkowych. Wśród rozwiązań od Hogart, warto wspomnieć o programie Czynny Podatnik VAT który umożliwia masową weryfikację podatników VAT oraz o programie e-Sprawozdania Finansowe służącym do elektronicznej wysyłki sprawozdań finansowych. Z wszystkimi programami od Hogart można się zapoznać na stronie internetowej: hba.hogart.com.pl.