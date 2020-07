Obowiązkowe wyposażenie sklepów i lokali gastronomicznych

Szafy chłodnicze zapleczowe (czasami nazywane pełnymi) – w ich budowie charakterystyczne jest to, że nie posiadają one żadnych przeszkleń . W całości wykonane są ze stali nierdzewnej . W celu zobaczenia, co znajduje się w środku, należy otworzyć drzwiczki. Z tych względów możemy je spotkać na zapleczach lokali gastronomicznych bądź sprzedażowych.

Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone – ten typ produktów został stworzony do prezentacji towarów. Aby zadanie to było wykonane w odpowiedni sposób, wytwórcy zdecydowali się na umieszczenie tafli szkła w skrzydle drzwi. To właśnie one umożliwiają zajrzenie do środka bez uprzedniego otwierania urządzenia.