Obowiązkowe bezpłatne konta bankowe - na czym to ma polegać?

Skąd pomysł na bezpłatny rachunek w banku?

Banki niechętnie rezygnują z zysków jakie mają za opłaty związane z prowadzeniem konta. Dlaczego zatem je wprowadzają? Wynika to z tzw. dyrektyw PAD ustalonej przez Parlament Europejski w 2014 roku. Jednym z założeń jakie przyświecało europarlamentarzystom było udostępnienie każdemu obywatelowi UE podstawowego rachunku płatniczego. Ma to w zamiarze zachęcić osoby nie korzystające jeszcze rachunków bankowych do założenia własnego konta. Ma być ono proste w użytkowaniu oraz zrozumiałe. To dobry krok ku temu, gdyż nieprzekonanych do bankowości odstraszają skomplikowane tabele opłat i prowizji, oraz liczne warunki do spełnienia.

Czym jest podstawowy rachunek płatniczy?

Według ustawy o usługach płatniczych podstawowe konto musi spełniać takie kryteria jak:

darmowe prowadzenie rachunku i obsługi karty płatniczej,

bezpłatne 5 transakcji w miesiącu

bezpłatne wypłaty z bankomatów należących do banku

darmowe 5 wypłat z innych bankomatów w jednym miesiącu

Jak zatem widać konto rzeczywiście będzie darmowe, jednak jedynie w ograniczonym zakresie.

Dla kogo bezpłatne konto?

Z podstawowego rachunku płatniczego skorzystają osoby, które dotychczas nie miały jeszcze konta bankowego prowadzonego w złotówkach. To oznacza, że posiadacze kont walutowych (prowadzonych w innej niż polski złoty walucie) będą mogli wkrótce założyć bezpłatne konto. Ci, którzy już mają rachunek mogą obejść powyższy warunek. Wystarczy, że wypowiedzą aktualną umowę z bankiem. Skoro nie będą posiadać już konta mogą założyć podstawowy bezpłatny rachunek.

Darmowe konto - a gdzie haczyk?

Rzecz w tym, że takiego haczyka nie ma. Choć podstawowy rachunek nie jest tak samo funkcjonalny jak “normalny” ror, to w ramach wspomnianych limitów nie zapłacimy za niego ani złotówki. Zapłacimy jedynie za przekroczenie 5 transakcji lub za transgraniczne operacje płatnicze. Jednak nie więcej niż najczęściej stosowana przez dostawcę opłata w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Co to oznacza dla obecnych klientów banków?

Niektóre instytucje finansowe w Polsce już oferują bezwarunkowe konto. Jednak większość banków nie śpieszy się z wprowadzeniem zmian. Pojawienie się podstawowych rachunków płatniczych może oznaczać, że instytucje finansowe zaczną szukać pieniędzy w portfelach obecnych klientów. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z usług naszego banku, to warto sprawdzić jaką ofertę mają dla nas inni. Skorzystaj w tym celu z porównywarki kont bankowych kontomat.net.