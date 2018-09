Obowiązek kasy fiskalnej - zmiany prawne w 2019 roku

Kiedy nie mamy obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Polskie prawo dopuszcza grupę przedsiębiorców, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych. Przedsiębiorcy świadczący swoje usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Warunkiem jednak jest, żeby przedsiębiorca otrzymał zapłatę w całości za usługę (płatności na rachunek bankowy, rachunek w w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowe lub za pośrednictwem poczty). Dowód zapłaty musi dokładnie określać przedmiot płatności.



Grupa zwolniona z prowadzenia ewidencji to:

przedsiębiorcy świadczący usługi notarialne,

przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne,

przedsiębiorcy świadczący usługi elektroniczne przy jednoczesnym świadczeniu usług telekomunikacyjnych,

przedsiębiorcy świadczący usługi ubezpieczeniowe,

przedsiębiorcy świadczący usługi finansowe (z wyjątkiem usług w zakresie wymiany walut),

przedsiębiorcy świadczący usługi obsługujące rynek nieruchomości (konieczność faktury),

przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową oraz sprzedaż internetową (konieczność płatności na rachunek bankowy lub rachunek w w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej).

Zwolnienie z kasy fiskalnej przysługuje także przedsiębiorcom, których obrót w roku poprzedzającym nie przekroczył kwoty 20 000 złotych netto. Limit do kasy fiskalnej określa polskie prawo finansowe. Warto zaznaczyć, że kwota limitu dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Kasa fiskalna - kiedy musimy ją posiadać

Obowiązek kas fiskalnych i prowadzenia za pomocą tych urządzeń ewidencji obrotu dotyczy każdego przedsiębiorcy świadczącego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Szczegółowa lista przedsiębiorców znajduje się w Rozporządzeniu. Przedsiębiorcy, którym nie przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej (szczegóły opisane powyżej), muszą koniecznie wyposażyć się w kasy rejestrujące, by uniknąć nieprzyjemnych sankcji nakładanych przez organy podatkowe.

Jakie kary może nałożyć urząd za brak kasy fiskalnej

Niewywiązywanie się z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej pociąga za sobą szereg konsekwencji finansowych. Nieposiadanie kasy może zostać uznane jako wykroczenie skarbowe, a w skrajnych przypadkach nawet jako przestępstwo skarbowe. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi ewidencję sprzedaży i odprowadza podatki, a objęty jest obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, z czego się nie wywiązuje, ściąga na siebie organy skarbowe, dla których ważny jest fakt posiadania lub nie kasy fiskalnej. Kary finansowe nakładane są bowiem za brak kasy fiskalnej. Sankcje mogą być czasem bardzo dotkliwe dla przedsiębiorcy.

Jeżeli czyn nieposiadania kasy fiskalnej zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe, grzywna wymierzona przez sąd będzie mieścić się w przedziale od 210 złotych do 42 000 złotych. Jest to obliczane na odstawie wielokrotności minimalnego wynagrodzenia (od 1/10 do 20-krotności). Nakładane mandaty natomiast nie mogą być wyższe niż dwukrotność najniższej pensji krajowej. Zakwalifikowanie czynu jako przestępstwo skarbowe może nałożyć karę grzywny od 700 złotych do 6 720 000 złotych (od 10 do 240-krotność stawek dziennych). Lepiej jest więc unikać konfrontacji z organami skarbowymi i wyposażyć się w kasę fiskalną, jeżeli istnieje taka konieczność.

Obowiązek kasy fiskalnej. Jakich zmian spodziewać się w 2019 roku

Powszechnie używane kasy rejestrujące z kopią papierową są stopniowo eliminowane. W tę też stronę dąży polskie prawo. Rozwiązaniem jest kasa fiskalna online. Nowe rozporządzenie wymaga, by już od 1 stycznia 2019 roku nowe kasy były w użyciu w branży paliwowej oraz motoryzacyjnej. Z dniem 1 lipca 2019 roku ustawa o kasach fiskalnych nakazuje użycia nowych kas przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej oraz budowlanej. Przez kolejne lata inne branże będą musiały wyposażać się w nowe kasy fiskalne. Przepisy nowelizujące wprowadzane przez rząd oraz obowiązek posiadania kasy fiskalnej mają ułatwić kontrolę nad przepływem środków za usługi i uszczelnić system podatkowy. Warto wspomnieć, że kasy online, które już niebawem pojawią się w użyciu wśród polskich przedsiębiorców, to także bardzo duże ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz ewidencjonowaniu sprzedaży.