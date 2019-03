O wartości biznesu stanowią nie tylko wskaźniki ekonomiczne

Wyróżnienia branżowe są odzwierciedleniem stałej dynamiki wzrostu przedsiębiorstwa, efektem sukcesywnej ekspansji firmy na nowe rynki i zwiększania jej obrotów, ale to tylko część wartości spółki. Przykładowo, biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wiemy, że w praktyce moglibyśmy rozwijać przedsiębiorstwo jeszcze szybciej, ale wiemy również, że długofalowo od dynamiki ważniejsze jest zrównoważenie rozwoju. Stabilny wzrost oparty na przemyślanej strategii w dłuższej perspektywie bardziej się opłaca – zarówno finansowo, jak i w kontekście stabilizacji działalności operacyjnej firmy.

Dla przykładu w expondo czujnie patrzy się na wskaźniki ekonomiczne. Firma może się pochwalić 40-50% wzrostem rok do roku i wartością obrotów około 40 milionów euro rocznie dla całej grupy expondo, w tym 109 milionów złotych dla expondo Polska. Działa prężnie i aktywnie, ale wynik ekonomiczny to efekt, nie cel i wartość sama w sobie. W rozwoju dostrzega także możliwość działań z obszaru CSR. Przykład? Na początku tego roku do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafił sprzęt rehabilitacyjny i modele anatomiczne marek własnych - Physa i Gymrex - ,który, jak stwierdzili przedstawiciele Szpitala, przyczyni się do lepszej opieki nad pacjentami wymagającymi rehabilitacji, między innymi po przebytych udarach.

Wartość oczami klienta

Klienci, aby sprawnie i z zyskiem rozwijać swój biznes, potrzebują pełnego asortymentu niezawodnych urządzeń oraz stałego wsparcia godnych zaufania doradców. Należy Intensywnie rozwijać i stale doskonalić obsługę klienta, wdrażać najnowsze technologie, które pomogą nam być „oczami i rękami” kupujących, którzy w sprzedaży internetowej potrzebują być maksymalnie blisko produktu, którego nie mogą dotknąć i zobaczyć na żywo. To jednak nie wszystko. Nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy. Uważne, mądre słuchanie i słyszenie ich potrzeb to bardzo ważne elementy determinujące sukces w biznesie.

Ocena pracowników

Wartości budują tożsamość przedsiębiorstwa, świadczą o jego wiarygodności, zwiększają lojalność pracowników, ale przekładają się też pośrednio na wartość biznesową. Jeśli przedsiębiorcy planują długofalowy sukces, nie mogą to być jedynie puste slogany. Sukces firmy zależy od zespołu, który ją tworzy, dlatego należy doceniać pasję i zaangażowanie pracowników oraz wspierać ich rozwój. Motywujący system nagród, optymalne narzędzia pracy, a także system szkoleń oraz sprawiedliwą informację zwrotną to istotne elementy. Przy tym wszystkim należy nie stracić z oczu indywidualności każdego z członków wielokulturowego zespołu. Współpracownicy to doceniają.

Wypowiedź: Waldemar Moss, expondo