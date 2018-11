O środkach na OZE w Mazowieckiem

W ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych przedsiębiorcy z Mazowieckiego mogli ubiegać się o przyznanie środków na dofinansowanie inwestycji w zakresie OZE. Wsparciem objęte mogły zostać projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury, służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności pożądane były projekty związane z produkcją energii przy wykorzystaniu takich źródeł, jak wiatr, słońce (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasa, biogaz, geotermia, pompy ciepła oraz woda.

Przed zwiększeniem alokacji do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wybranych zostało 6 projektów. Aż 17 inwestycji uzyskało dofinansowanie w wyniku przydzielenia dodatkowych środków. Zdaniem eksperta ds. funduszy unijnych przeprowadzona alokacja to wciąż niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w odnawialne źródła energii. Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz twierdzi, że zwiększenie alokacji w konkursie to właściwy ruch, jednak środków przeznaczonych w budżecie na dofinansowanie inwestycji w zakresie OZE jest w województwie mazowieckim wciąż zdecydowanie za mało. jego zdaniem województwo oraz rząd powinny rozważyć uruchomienie dodatkowych środków, które pomogłyby przedsiębiorcom optymalizować zarządzanie energią w przedsiębiorstwach oraz walczyć z takimi wyzwaniami współczesnej gospodarki, jakim są smog i zanieczyszczenie środowiska.

Jak przekonuje ekspert, przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii jest w województwie mazowieckim bardzo wielu. Ze względu na takie czynniki, jak ochrona środowiska oraz aktualna sytuacja gospodarcza związana z rosnącymi cenami energii, wsparcie takich firm gotowych inwestować w czystą energię powinno być jedną z priorytetowych kwestii, w jakie państwo może lokować środki.

Według obliczeń ekspertów z Instytutu Jagiellońskiego, publikowanych na portalu wnp.pl, wzrost cen energii elektrycznej w nadchodzącym roku będzie kosztował polską gospodarkę prawie 16 mld zł, a w 2020 r. – 22 mld zł wobec 2016 r.

