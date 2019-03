O sezamie zamkniętym na mocną kłódkę

Od zawsze używano licznych sposobów na utrudnienie dotarcia do skarbów niepowołanym osobom. Starożytni stworzyli zabezpieczenia chroniące to, co było dla nich ważne. Nie bądźmy gorsi. Obecnie nie musimy stosować śmiertelnych pułapek. Wystarczy silne hasło.

Silne hasło to takie, które skutecznie broni dostępu do konta czy urządzenia. W rzeczywistości jest to kod zabezpieczający nasze prywatne dane i środki przed dostaniem się w niepowołane ręce. To, czy hasło jest dobre, czyli trudne do odgadnięcia, jest zależne od poziomu jego skomplikowania. Zabezpieczenie typu imię + data urodzenia nie jest dobrym rozwiązaniem. Prawda jest taka, że im hasło bardziej zawiłe, tym większą mamy pewność, że nie zostanie ono odgadnięte. Zaleca się, żeby był to ciąg wielkich/małych liter, cyfr i znaków specjalnych (jeżeli są dopuszczalne) - nie chodzi jednak o proste rozwiązanie jak: Ania.1985. Mówimy tutaj o ciągu przypadkowych kombinacji, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się przypadkowe.

Masz problem z zapamiętaniem skomplikowanego hasła? Dobrym sposobem jest zbudowanie zdania i stworzenie hasła na jego podstawie. Dla przykładu ciągowi “niebieskie Audi rok produkcji 2015 *benzyna pojemność silnika 1.6” odpowiada hasło “nA15*b1.6”.

Idealnie, jeśli pamiętamy o zmianie hasła raz w miesiącu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o prawidłowych zabezpieczeniach, śledźcie akcję #klikajbezpiecznie. Kampania powstała po to, aby promować bezpieczne korzystanie z Internetu. Kierowana jest do uczniów szkół podstawowych i rodziców. Akcji towarzyszą warsztaty oraz konkurs dla dzieci i szkół.

Źródło: G DATA