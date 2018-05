O pracy zdalnej na konferencji online

Wiele badań potwierdza to, że pracownicy coraz chętniej pracują zdalnie. Mimo to, nadal wielu nie ma odpowiedniej wiedzy i narzędzi, aby wprowadzić takie rozwiązanie w swojej organizacji. Odpowiedzią na to wyzwanie edukacyjne ma być The Remote Future Summit - konferencja online poświęcona właśnie pracy zdalnej.