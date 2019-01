O pożyczaniu przy nieregularnych dochodach

Podczas składania wniosku o kredyt trzeba mieć świadomość, iż nieregularność dochodów bardzo często wpływa na wydanie decyzji odmownej. Jest to spowodowane tym, iż banki mają obawy dotyczące nieregularności spłaty danego zobowiązania, w ostateczności prowadzących do strat finansowych dla banku. Zatem, czy nie dostając kredytu w banku, mamy szansę na pozyskanie finansowania w innym miejscu?

Artur Więckowski, ekspert serwisu Chwilowo.pl mówi, że w takiej sytuacji rozwiązaniem mogą być pożyczki online, jednak również i w ich przypadku zdarzają się obostrzenia. Zdaniem eksperta warto przed złożeniem wniosku pożyczkowego zorientować się, jakie konkretne wymagania ma wybrany przez nas pożyczkodawca. Jeśli pożyczkodawca będzie chciał potwierdzić wysokość dochodów wpisanych we wniosku, może np. potwierdzić ją sam poprzez aplikację weryfikacyjną taką jak Instantor czy Kontomatik. Są to zaufane aplikacje działające na podstawie europejskiego prawa – tzw. dyrketywy PSD2 – pozwalające pożyczkodawcy sprawdzić w sposób zautomatyzowany nasze przychody i wydatki na koncie bankowym z ostatnich kilku miesięcy. Jeżeli będą to wpływy nieregularne, ale w dość dużej wysokości, z dużym prawdopodobieństwem udzieli pożyczki.

Instytucje pozabankowe różnicują wymagania dotyczące zdolności kredytowej pożyczkobiorców względem oferowanych typów pożyczek. Osoby, które mają nieregularne dochody, łatwiej otrzymają pożyczkę krótkoterminową, ponieważ przy tego typu finansowaniu bardziej od regularności dochodów liczy się ich wysokość - dlatego są one tak popularne wśród osób bez stałego zatrudnienia. Więckowski uważa, że jeśli pracujemy na umowę o dzieło lub prowadzimy działalność gospodarczą, a w chwili wnioskowania realizujemy zlecenie dające wynagrodzenie za jakiś czas, możemy wnioskować o pożyczkę. Mamy wtedy pewność, że gdy nadejdzie termin spłaty, będziemy mogli oddać pożyczone pieniądze. Przestrzega jednak przed pochopnym podejmowaniem decyzji. Mając na uwadze własne bezpieczeństwo finansowe i aktualną sytuację życiową, powinniśmy zastanowić się czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę w terminie, aby nie musieć się zmierzyć z konsekwencjami braku spłaty.

Źródło: Chwilowo.pl