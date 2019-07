O Powstaniu Warszawskim dowiedziały się właśnie miliony ludzi na świecie i to dzięki grze!

WARSAW jest polską grą komputerową z gatunku RPG, której premiera na komputery PC planowana jest na 4 września, a później także na konsole. Nad WARSAW pracuje warszawskie studio deweloperskie Pixelated Milk, na zlecenie firmy Gaming Company, odpowiedzialnej za koncepcję i promocję tytułu.

Gra wzbudziła duże zainteresowanie poza granicami Polski – do tej pory napisało o niej ponad 350 serwisów internetowych w Azji, Europie i obu Amerykach zajmujących się głównie gamingiem oraz kulturą popularną, w tym również serwisy o zasięgu globalnym, jak amerykańskie Gamespot.com, IGN czy Kotaku. Ponieważ większość zachodnich odbiorców nie słyszało o Powstaniu Warszawskim, tego rodzaju publikacje popularyzują wiedzę na jego temat, zanim jeszcze zrobi to sama gra. Zachodni dziennikarze pisząc o WARSAW często wyjaśniają czytelnikom czym było Powstanie, jakie strony weszły ze sobą w konflikt, o co walczyły. Jeden z największych portali internetowych na świecie poświęconych popkulturze – IGN.com – pisze w swojej publikacji:

„Jest bardzo duża szansa, że nigdy nie słyszeliście o Powstaniu Warszawskim. Prawdopodobnie dlatego, że ono nie pasuje do opowieści lansowanej przez zachodnie podręczniki szkolne dotyczące okresu II wojny światowej, mówiącej o zwycięstwie wbrew wszelkim przeszkodom. (…) Po 63 dniach walk w całym mieście powstańcy przegrali, co najmniej 150 000 cywilów zostało zabitych, a miasto w odwecie zrównano z ziemią”

O WARSAW wspominają nie tylko media zajmujące się rozrywką elektroniczną i popkulturą ale również media ogólnoinformacyjne. Sueddeutsche Zeitung, jeden z dzienników niemieckich, w swojej publikacji o grach konfrontujących niemieckich graczy z wizerunkiem swastyki (co przez lata było w tym kraju zakazane) mówi m.in. o WARSAW jako grze, poważnie podchodzącej do realiów historycznych, w których jest osadzona.

Fabuła gry oparta jest na faktach związanych z 63 dniami Powstania Warszawskiego w okupowanej Warszawie – rolą gracza jest przeprowadzenie bohaterów przez całe jego trwanie. W grze pojawią się realne lokacje i wydarzenia z Powstania Warszawskiego. Bohaterowie nie są konkretnymi postaciami historycznymi, ale stanowią połączenie cech i losów postaci biorących udział w Powstaniu – opisują ich osobowość oraz przeżycia. Jest to jedna z nielicznych gier w ogóle podejmujących temat Powstania Warszawskiego i pierwsza w swoim gatunku (taktyczny RPG z elementami strategii). Gra konsultowana była z gronem historyków specjalizującym się w tematyce drugiej wojny światowej.

Źródło: Pixelated Milk