O czym powinien pamiętać każdy startup?

HR i Team Building

Na początkowym etapie tworzenia startupu, jego pomysłodawcy skupiają się na produkcie i kanałach dystrybucji. Dopiero potem przechodzą do takich zagadnień jak: księgowość, kwestie prawne, PR i marketing czy HR. Tymczasem, im później firma zacznie zajmować się wskazanymi obszarami, tym istnieje większe ryzyko katastrofy biznesowej − jak czytamy w książce „Podręcznik Dużego Wzrostu”, autorstwa Marca Andreessena, współtwórcy pierwszych przeglądarek internetowych i żywej legendy Doliny Krzemowej.

Katarzyna Raczyńska z City Handlowy zauważa, że startupy bazują na wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby dobrać osoby o kompetencjach i charakterze korespondujących z duchem firmy. Na ludziach pracujących przy projektach startupowych spoczywa duża odpowiedzialność za ich rozwój.

Produkt i marketing

Tworząc produkt, należy skupić się również na budowaniu marki. Już na pierwszym etapie kreowania produktu lub usługi trzeba włączyć myślenie marketingowe. Zidentyfikować problemy i potrzeby odbiorców, aby za finalnym produktem przemawiały wartości, a nie jedynie cena i technologia.

Myśląc o stworzeniu atrakcyjnego produktu lub usługi startupy powinny także pamiętać o precyzyjnym sprofilowaniu swoich odbiorców. Bez tego elementu pomysłodawcom trudno będzie oferować klientom kompleksowe rozwiązanie odpowiadające na ich potrzeby. Planując współpracę z dużym podmiotem, należy wziąć pod uwagę to, że korporacje nie poszukują na rynku konkretnych produktów, lecz właśnie rozwiązań, które np. usprawnią procesy w firmie i pozwala osiągać im zamierzone cele biznesowe, co podkreśla Małgorzata Pochylska z City Handlowy.

Digital i Business Intelligence Table

Startupy gromadzą ogromną ilość danych, które stanowią cenne źródło wiedzy biznesowej. O sukcesie przedsiębiorstwa bezpośrednio decydują klienci, dlatego należy dobrze poznać ich potrzeby i preferencje. W tym procesie pomogą analizy Business Intelligence.

Czasem jest tak, że startupy są bardzo mocno osadzone w swoim projekcie. Gdy przychodzi do analizy zebranych danych, wiele istotnych informacji im umyka. Aby tego uniknąć, warto pokazać zebrane dane osobie, która ma zupełnie inne postrzeganie świata i będzie w stanie pokazać odmienną perspektywę, jak dodał Andrzej Dudek, kolejny bankowy ekspert.

Finanse

Finanse determinują rozwój i sukces startupów. Z jednej strony zestawienie kosztów i przychodów pozwala młodym przedsiębiorcom na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących działalności firmy. Z drugiej strony umożliwiają zweryfikowanie, czy prowadzenie firmy jest opłacalne. Z pozoru brzmi to jak proste zadanie. W praktyce to właśnie finanse przysparzają przedsiębiorcom najwięcej kłopotów. Na jeden z nich mogą się natknąć startupy planujące zagraniczną ekspansję.

O finanse szczególnie powinny zadbać startupy, które planują skalować swój biznes na rynki zagraniczne. Istotnym elementem w sprzedaży na wielu rynkach jest oferowanie produktów i usług w lokalnych walutach. Warto pomyśleć o rozwiązaniach automatyzujących operacje walutowe i adresujących problem ryzyka kursowego, które może mieć znaczący wpływ na osiągane wyniki, co podkreśliła Monika Bagińska.

Sprzedaż

Gdy powstanie już produkt, czas na sprzedaż. Jak pozyskać pierwszego Klienta? To pytanie warto zadać sobie jeszcze na etapie powstawania produktu lub usługi i na jak najwcześniejszym etapie dopuścić przyszłego odbiorcę do jego współtworzenia. To informacja zwrotna od klienta pozwala poznać rzeczywiste potrzeby odbiorców. Dzięki wsłuchiwaniu się w ich preferencje młody przedsiębiorca ma szanse szybciej osiągnąć założone cele sprzedażowe.

W sprzedaży jednym z najbardziej istotnych czynników jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. Pozwala to na zbudowanie efektu skali. Dlatego nie należy czekać z automatyzacją procesów zarówno analitycznych, biznesowych, jak i tych operacyjnych, co podkreśla Radosław Gutek.

Podczas wydarzenia Mentoring Day eksperci banku spotkali się z uczestnikami programu Mazovian Startup. Inicjatywa dedykowana startupom zaangażowanym społecznie, organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Youth Business Poland. W ramach 40-minutowych sesji mentoringowych młodzi przedsiębiorcy mieli okazję wymienić doświadczenia i zyskać praktyczną wiedzę.

Finał programu akceleracyjnego Mazovian Startup odbędzie się już 24 kwietnia 2019 roku w przestrzeni Hub Hub Nowogrodzka Square.

Źródlo: Youth Business Poland