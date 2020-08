O czym pamiętać przy zakupie laptopa?

Najważniejsze parametry laptopów Czy warto kupować komputer z napędem optycznym? Zakup laptopa do gier Jaki laptop do przeglądania internetu?

W związku z tym przygotowaliśmy poradnik, który pomoże ci wybrać laptopa odpowiedniego dla graczy, do użytku domowego oraz na potrzeby biurowe.

Najważniejsze parametry laptopów

Określenie, do czego tak naprawdę komputer będzie wykorzystywany, pozwoli ci ograniczyć ilość sprzętów, których zakup warto rozważyć. Przykładowo laptop do gier powinien mieć wydajniejszą kartę graficzną i lepszy procesor niż model wykorzystywany do przeglądania internetu lub oglądania filmów. Duży dysk twardy oraz solidna obudowa przydadzą się natomiast w laptopie do zastosowań biurowych. Istotnym parametrem może się też okazać maksymalny czas pracy na baterii. O ile w przypadku gracza raczej nie ma to szczególnego znaczenia, bo przez większą część czasu będzie on korzystał z zasilania sieciowego, to laptop kupowany z myślą o pracy przedstawiciela handlowego lub sprzęt, na którym chcesz obejrzeć film w przydomowym ogródku, powinien zapewniać przynajmniej kilka godzin działania na jednym ładowaniu. Pamiętaj jednak o tym, że chociaż większość producentów chwali się tym, że ich komputery mogą działać kilka lub nawet kilkanaście godzin bez potrzeby ładowania, w praktyce taki efekt jest trudny do uzyskania lub utrzymuje się tylko przez kilka pierwszych miesięcy. Wydajny laptop, który będzie przez cały czas działał na maksymalnych obrotach, szybciej rozładuje baterię niż model, na którym będziesz jedynie przeglądał internet.

Czy warto kupować komputer z napędem optycznym?

W celu obniżenia kosztów związanych z zakupem nowego komputera możesz spokojnie zdecydować się na laptop, który nie posiada napędu optycznego. O ile jeszcze kilka lat temu taki sprzęt był niezbędny, aby można było zainstalować grę, włączyć film lub wykonać backup danych, obecnie coraz mniej osób korzysta z tradycyjnych płyt. Zarówno gry, jak i filmy można w dowolnym momencie pobrać z sieci lub uruchomić online, a idealnym miejscem do robienia regularnego backupu jest chmura. Fizyczny napęd nie przyda się nawet przy ponownym instalowaniu systemu operacyjnego, gdyż w takiej sytuacji można to zrobić z ukrytej partycji dysku lub skorzystać z pendrive'a, na którym znajdują się pliki instalacyjne. Jeżeli jednak z czasem okaże się, że odtwarzacz CD lub DVD jest ci potrzebny, możesz dokupić model zewnętrzny, który podpina się pod USB. Tego typu akcesoria, podobnie jak nowe laptopy najlepszych firm możesz zamówić w sklepie RTV EURO AGD. Rezygnując ze wbudowanego napędu, możesz liczyć na niższą cenę oraz mniejszą wagę komputera. Docenią to szczególnie te osoby, które regularnie zabierają ze sobą laptopa.

Zakup laptopa do gier

Chociaż wielu graczy wciąż wychodzi z założenia, że najlepszym sprzętem do grania jest konsola lub komputer stacjonarny, nowoczesne laptopy zaprojektowane z myślą o graczach to naprawdę wydajne sprzęty. Bez problemu uruchomisz na nich nawet najnowsze tytuły, chociaż trzeba pamiętać, że koszt porządnego laptopa do grania będzie nieco wyższy niż stacjonarnego komputera o zbliżonych parametrach. Czasami jednak laptop jest lepszym wyborem, szczególnie jeżeli masz ograniczone miejsce i nie zależy ci na tym, aby komputer przez cały czas był rozłożony na biurku. W kwestii tego, jak wybrać laptop do grania postaraj się znaleźć model, który oprócz wspomnianych wydajnej karty i procesora będzie miał również duża ilość pamięci RAM, ekran o przekątnej przynajmniej 17" (wielogodzinne granie na mniejszym ekranie nie zapewni ci odpowiedniego komfortu) oraz szybki dysk SSD, który przyśpieszy ładowanie gier.

Jaki laptop do przeglądania internetu?

Jeżeli natomiast zastanawiasz się, jak wybrać laptop do przeglądania internetu i oglądania filmów, tutaj sprawa jest najprostsza. Kupując jakikolwiek nowy sprzęt, nie powinieneś mieć problemów z żadną z tych rzeczy, szczególnie że każdy producent laptopów regularnie unowocześnia oferowane przez siebie modele. Komputer do użytku domowego może mieć od 4 do 8 GB RAM, błyszczącą lub matową matrycę (jeżeli nie wiesz, jaką wybrać, sprawdź porady dostępne na stronie sklepu internetowego z komputerami), procesor na poziomie Intel Core i3 oraz dysk twardy o pojemności około 128 lub 256 GB. Sprzęt o takiej konfiguracji bez problemu kupisz w atrakcyjnej cenie. Pamiętaj tylko, że jeżeli chcesz przechowywać na dysku dużą ilość zdjęć lub filmów, konieczne będzie skorzystanie z dodatkowego dysku USB lub zakup laptopa z większą pamięcią. Nie warto natomiast wybierać większego ekranu, bo chociaż lepiej by się na nim oglądało filmy, to jednocześnie byłby mniej poręczny, co w przypadku laptopa domowego ma duże znaczenie.