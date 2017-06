Numer stacjonarny w telefonii internetowej

Niemniej, wydajność Twojego biznesu w dużej mierze uzależniona jest od kanałów dotarcia do klienta, oraz ułatwienia mu skontaktowania się z Tobą. Niestety coworkingowe biura w całej swojej atrakcyjności, nie zapewniają wszystkich narzędzi, które pozwolą Ci rejestrować coraz lepszą sprzedaż.

Rozwiązanie nasuwa się samo. Mimo rozbudowanych pakietów usług wirtualnych biur, powinieneś samodzielnie zatroszczyć się o łatwość skontaktowania się z Tobą. Jak to zrobić w przypadku, gdy jesteś na etapie przeprowadzki do e-biura lub już zagrzałeś tam miejsce? Masz do wyboru trzy rozwiązania: telefonię stacjonarną, mobilną i internetową, a wraz z nimi poszczególne funkcjonalności. Którą z nich wybrać.

Telefonia stacjonarna, mobilna i internetowa – która okaże się najlepsza do wirtualnego biura?

Telefonia stacjonarna odpada na samym starcie. Czasy, w których człowiek był przywiązany do jednego pomieszczenia w pracy, minęły bezpowrotnie. Telefon stacjonarny staje się kulą u nogi – można go odebrać wyłącznie w jednym miejscu, dochodzi konieczność instalacji infrastruktury telefonicznej, a kontakt z Tobą jest mocno ograniczony. Rozwiązanie to jest niepraktyczne, drogie i przestarzałe.

Telefonia mobilna wciąż jest niezwykle popularna. Telefon komórkowy nas nie ogranicza, możemy wykupić całkiem atrakcyjny abonament firmowy, mamy do wyboru dziesiątki operatorów. Problemem w tym przypadku może okazać się niska funkcjonalność ograniczająca wydajność biznesu.

Trzecią propozycją jest telefonia internetowa. Ten rodzaj usług telekomunikacyjnych dynamicznie wypiera z rynku pozostałe dwie telefonie. Telefonia internetowa do sprawnego działania wymaga wyłącznie stabilnego połączenia z siecią. Połączenia mogą być odbierane i wykonywane na dowolnym urządzeniu mobilnym i stacjonarnym posiadającym mikrofon, np. na tablecie, PC’cie, laptopie, smartfonie, czy telefonie IP. Całość obsługi i konfiguracji sprowadza się do parametryzowania dedykowanych aplikacji dostarczanych przez operatora. Operatorzy z kolei są w stanie dać zdecydowanie tańsze plany cenowe, a koszt połączeń redukowany jest niemal do zera. To duża oszczędność. Dodając do tego ogrom funkcji i usług, jakie możemy podpiąć do telefonii internetowej, otrzymujemy niemal idealny kanał komunikacji dla biznesu. Czym charakteryzuje się wykupienie numeru stacjonarnego w telefonii internetowej?

Numer stacjonarny w telefonii internetowej a wirtualne biura i coworking

Nazwa może być nieco myląca, ponieważ numer stacjonarny w telefonii IP jest zdecydowanie bardziej mobilny niż cała telefonia mobilna. Połączenia można wykonywać i odbierać na dowolnym urządzeniu z dostępem do sieci. Decydując się na wykupienie numeru stacjonarnego, StartUp, fundacja, freelancer, czy jednoosobowa działalność gospodarcza są w stanie zmniejszyć koszty telekomunikacji nawet o połowę. Numer można wykupić w dowolnej lokalizacji na całym świecie. Dzięki temu biznesy prowadzone za granicami naszego kraju mogą być jeszcze bliżej swoich klientów. Wybierając zagraniczny numer kierunkowy, zbudujemy zaufanie i zredukujemy ceny połączeń z zagranicznymi klientami.

Poza tym wirtualny stacjonarny numer ma tą zaletę, że umożliwia odbieranie połączeń jednoczesnych. W ten sposób posiadając kilku współpracowników, linia komunikacyjna nie zapycha się, a system automatycznie przydziela interesantów do wolnych współpracowników. Powoduje to zwiększoną drożność komunikacyjną i większą jej efektywność. Wykupienie kilku numerów stacjonarnych świetnie sprawdza się do przeprowadzania testów A/B skuteczności kampanii marketingowych. W ten sposób możliwe jest opracowanie najskuteczniejszego sposobu na pozyskiwanie nowych leadów.

VoIP to technologia, która ma ogromny wpływ na kształt całego rynku telekomunikacyjnego, a co za tym idzie na sposób funkcjonowania firm. To, co stanowi o jej powszechności, to wysoki poziom i rodzaj usług za niską cenę w porównaniu z tradycyjną telefonią.

Firma Dzinga zajmuje się rozwojem platformy, która oparta jest na systemie VoIP. Aplikacja zachęca możliwościami, których nie ma „zwykły” telefon, a więc między innymi możliwością nagrywania rozmów, usługami połączenia zwrotnego ze strony internetowej (Call-Back), systemem zarządzania telefonicznymi połączeniami przychodzącymi, bezpłatnym dla klientów numerem 0-800.

Dzinga zapewnia elastyczność komunikowania się, prosty sposób implementacji z oprogramowaniem, które gwarantuje skuteczny i satysfakcjonujący sposób kontaktu z klientem w każdym przedsiębiorstwie.

