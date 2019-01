Nowy wiceminister cyfryzacji

Oficjalny biogram na stronie Ministerstwa Cyfryzacji przedstawia Adama Andruszkiewicza jako specjalistę ds. medialnych. 28-latek wszedł do Sejmu w 2015 roku z listy Kukiz'15, a od listopada 2017 do nominacji na stanowisko wiceministra był związany z kołem Kornela Morawieckiego "Wolni i Solidarni". Opinia publiczna usłyszała o młodym po informacjach w mediach, że pobierał on ryczałty za tzw. kilometrówkę, choć nie ma samochodu. Jednocześnie Andruszkiewicz ze swoimi wyrazistymi poglądami (identyfikuje się z tradycją narodową i konserwatywną, w wystąpieniach medialnych jako swoją misję polityczną wskazuje tworzenie silnego obozu prawicowego, który uniemożliwi Platformie Obywatelskiej, a szczególnie Donaldowi Tuskowi powrót do władzy) pracuje na swoją popularność wśród młodego środowiska prawicowego. Jego profil na Facebooku obserwuje ponad 200 tys. osób.

Cyfrowe zainteresowania wiceministra

Aktywność na Facebooku to jedna strona medalu świadomości znaczenia tego portalu w życiu obywateli. Jako poseł, Adam Andruszkiewicz dał się poznać m.in. jako adwokat obywateli polskich w komunikacji z Facebookiem i innymi portalami społecznościowymi. Na liście jego interpelacji poselskich są m.in. zapytanie w sprawie działań administracji portalu społecznościowego Facebook oraz w sprawie blokowania legalnych treści przez portal społecznościowy Facebook. Jest zwolennikiem łatwiejszej komunikacji użytkowników z Facebookiem, przejrzystości co do polskiej administracji firmy oraz zarządzania danymi zgodnie z polskim prawem czy ich przechowywania na terenie Polski. Zajmował się także funkcjonowaniem Ministerstwa Cyfryzacji, dostępem do szybkiego Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej czy stosowaniem programu antywirusowego Kaspersky Lab w polskiej administracji.

Słowo o biografii

Adam Andruszkiewicz urodził się w Grajewie. Jako magister stosunków międzynarodowych ukończył Instytut Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach 2015–2016 prezesował Młodzieży Wszechpolskiej (zrezygnował ze stanowiska przed ukończeniem kadencji). Od 2015 roku jest posłem - najpierw Kukiz'15, następnie od listopada 2017 - koła "Wolni i Solidarni". Współtworzył powstałe w ramach Kukiz'15 stowarzyszenie Endecja (2016), z którego wystąpił w kwietniu 2018 roku. Działał w sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz w Polsko-Białoruskiej Grupie Parlamentarnej. Jako poseł wystosował niemal 1000 interpelacji i zapytań poselskich.