Nowy trend komunijny - lokata na przyszłość dziecka zamiast tradycyjnego prezentu

Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że prawie co dziesiąty Polak ma problem z wyborem prezentu komunijnego. Dokładniej dla 8% Polaków to nowy problem na głowie, ponieważ nie wiedzą, co dać i za ile.

Upominki rzeczowe ciężko wybrać, dlatego preferuje je tylko 1 na 5 badanych (20%), a dwa razy więcej Polaków woli postawić na łatwiejsze rozwiązanie, czyli gotówkę (39% wskazań). 9% Polaków uważa, że nie powinno dawać się drogich prezentów, a jedynie symboliczny upominek, np. książkę lub słodycze.

Wiele osób ma trudność w wyborze upominku komunijnego lub urodzinowego dla dziecka w rodzinie, więc daje pieniądze w przysłowiowej kopercie, pozostawiając decyzję o ich wykorzystaniu rodzicom lub samym dzieciom. Może to być efektem przesytu prezentami, a także braku akceptacji dla przesadnie drogich upominków komunijnych. Co dziesiąty ankietowany deklaruje, że zamiast kupowania upominku przekazałby pieniądze na przyszłość dziecka, zwłaszcza na edukację. Zarazem 66% twierdzi, że to lepszy pomysł niż kolejny prezent. Społeczna akceptacja dla takich przyszłościowych prezentów dla dzieci będzie rosła i coraz częściej na komunię, urodziny czy dzień dziecka rodzina będzie zakładać odpowiednie ubezpieczenie lub fundusz. Ważna jest też forma przekazania takiego upominku, aby był on atrakcyjny dla dziecka.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Avivy. Ankiety zrealizowano metodą wspomaganych komputerowo wywiadów indywidualnych (CAWI) na próbie 908 respondentów w dniach 9-13 kwietnia 2018 roku.

Autor: Bogusława Szyszka-Orłowska, dyrektor działu rozwoju ubezpieczeń indywidualnych, Aviva