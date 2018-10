Nowy sposób na sprzedaż auta

Kierowcy mogą od dzisiaj dodać ogłoszenie na temat sprzedaży aut na Allegro za darmo. Warunkiem jest wystawienie oferty z poziomu aplikacji Yanosik. Paweł Bahyrycz z Yanosika tłumaczy, że wystarczy przejść do zakładki ”Samochód” w aplikacji, zeskanować kod z dowodu rejestracyjnego auta, dzięki czemu spora cześć danych zostanie uzupełniona automatycznie, a następnie wystawić pojazd w serwisie Allegro. Osoby dopiero zastanawiające się nad wymianą pojazdu mogą uprzednio sprawdzić wartość rynkową swojego samochodu. Do tego również wystarczy zeskanowanie dowodu rejestracyjnego. Co więcej, na ekranie startowym aplikacji pojawiają się ogłoszenia innych użytkowników o sprzedaży auta. Zwiększa to szanse sprzedających na dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów skupionej w społeczności systemu Yanosik.

Całość została zaprojektowana w taki sposób, żeby nie odwracać uwagi kierowcy od drogi. Oferty można przejrzeć przed jazdą, bądź po jej zakończeniu. W trakcie podróży pojawiają się jedynie nieinwazyjne banery informujące o najnowszej funkcji w aplikacji. Nowe rozwiązanie dostępne jest dla użytkowników aplikacji, którzy sprzedają auto jako osoby fizyczne. Jeden użytkownik będzie mógł dodać jednocześnie 3 ogłoszenia. Limit ten został wprowadzony, żeby z rozwiązania korzystali głównie prywatni kierowcy, a nie osoby zawodowo zajmujące się sprzedażą samochodów. Dodatkowo pierwsze ogłoszenie jest bezpłatne przez okres 10 dni. Darmowe ogłoszenie jest dostępne dla kierowców, którzy w aplikacji mają minimum rangę „Szeregowego”, co w praktyce oznacza przejechane co najmniej 100 km z włączoną aplikacją.

Czy nowe rozwiązanie zyska uznanie wśród polskich kierowców? Przekonamy się o tym w najbliższym czasie.

Źródło: Yanosik