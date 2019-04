Nowy sposób na lokowanie produktu

we killed tv to grupa mediowa, która od kilku lat tworzy i rozwija własne społeczności online, używając do tego przede wszystkim mediów społecznościowych i portali tematycznych. Jej siłą jest content, głównie treści video, które każdego dnia przyciągają uwagę użytkowników.

Twórcy grupy określają posiadane kanały tematyczne „influencerami bez twarzy”, ponieważ każdy z kilkunastu, skupia wokół siebie jakąś społeczność, która interesuje się tematem danego kanału. Reklamodawcy z różnych branż i segmentów, mogą zatem lokować swoje produkty w materiałach video m.in. na kanałach takich jak: Pyszności, Popularne, Kochamy Zwierzaki, Genialne, Słodkości, Partyshaker, Zdrowe Plecy czy Mega Mama.

Od kwietnia firma uruchomiła ofertę obejmującą kompleksowe zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej opartej na treściach wideo – od pomysłu i kreacji, poprzez całościową produkcję contentu oraz ich emisję w posiadanych kanałach, bezpośrednio docierając do skupionych wokół nich społeczności.

Oprócz przygotowania kompleksowej kampanii i jej realizacji przy użyciu społeczności tematycznych (pozwalających czerpać korzyści z influencer marketingu 2.0) firma może również uruchomić i zbudować dedykowaną danej marce i tematyce społeczność, która stanie się jej kanałem komunikacji z klientami – tworzenie własnego influencera bez twarzy dla marki.

Źródło: we killed tv