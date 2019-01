Nowy rok z programowaniem – konkurs dla klas 1-4

– Przyjedziemy w dowolne miejsce w Polsce - do szkoły, mieszkania, domu kultury czy biblioteki i zorganizujemy profesjonalne zajęcia - zapowiada minister cyfryzacji Marek Zagórski

To zapowiedź konkursu Ministerstwa Cyfryzacji, skierowanego do grup dzieci z klas 1-4.

Grupa, która może wziąć udział w konkursie, musi liczyć od 4 do 20 osób i mieć pełnoletniego opiekuna - rodzica, nauczyciela, opiekuna prawnego. To opiekun zgłasza grupę do konkursu (wypełnia formularz), a grupa ma przekonać komisję konkursową, że to właśnie jej należy się nagroda - warsztaty z programowania.

Pytanie konkursowe brzmi: Dlaczego to właśnie do Was mamy przyjechać i przeprowadzić warsztaty z programowania? Na pytanie należy odpowiedzieć poprzez formularz na stronie internetowej, a odpowiedź może zawierać do 1800 znaków.

Na wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest czas do 8 lutego 2019 r. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrane minimum jedno, a maksimum pięć najciekawszych - komisja będzie pracować w dniach 9-21 lutego. 22 lutego nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie konkursu.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.