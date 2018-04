Nowy ośrodek inżynieryjny w Poznaniu

Wraz z otwarciem kolejnego centrum inżynieryjnego w Polsce, TomTom zintensyfikował działalność badawczo-rozwojową w naszym kraju. Poznański oddział będzie ściśle współpracował ze specjalistami z Łodzi oraz innymi ośrodkami firmy na świecie. Będzie także zaangażowany we wspólne projekty, realizowane z lokalnym samorządem oraz środowiskiem naukowym.

Istotne są działania prowadzone we współpracy z Politechniką Poznańską, które dotyczą prac badawczo-rozwojowych, z wykorzystaniem machine learning i sztucznej inteligencji. Mają one na celu stworzenie algorytmów zwiększających automatyzację tworzenia map cyfrowych, tak aby maksymalnie skrócić czas, jaki jest potrzebny na odzwierciedlenie zmiany w świecie rzeczywistym na mapie, jak komentuje wybór Grzegorz Leopold z TomTom Poznań.

Aktualizacja produktów mapowych jest skomplikowanym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy i przetwarzania terabajtów danych, takich jak ślady GPS, dane z czujników, obrazy i inne dane map wektorowych. Ze względu na złożoność tego procesu, niezbędne jest zaangażowanie wielu ekspertów. Celem zespołu jest opracowywanie rozwiązań upraszczających automatyzację procesów tworzenia map. Każdego dnia do analizy przybywa 21,3 mld danych.

Oddział w Poznaniu współpracuje także z Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania w ramach podejmowania inicjatyw dla uczniów szkół średnich. Ponadto zorganizował konferencję branżową „Wysoka Wydajność Aplikacji” i będzie kontynuował tego typu działania we współpracy ze środowiskiem IT, inicjując kolejne edycje konferencji oraz aranżując hackathony. Firma do swojego poznańskiego oddziału planuje rekrutować programistów, architektów, inżynierów DevOps, ale także ekspertów IoT, Machine Learning i BigData.

Źródło: TomTom