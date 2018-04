Nowy Minister Cyfryzacji

Pierwszy kwartał 2018 roku był w resorcie czasem prac nad wdrażaniem pomysłów w życie i rozpoczęciem ich realizacji. Ruszył przetarg na transmisję danych dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – pierwsze postępowanie objęło blisko 4,7 tysiąca lokalizacji, czyli 92% placówek oświatowych z sześciu województw. Prowadzono też działania związane z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Na legislacyjnym finiszu są także prace nad nowelą prawa telekomunikacyjnego. Chodzi w szczególności o opłaty za usługi typu SMS premium. Uporządkowanie rynku usług o podwyższonej opłacie oraz wprowadzenie do ustawy możliwości całkowitej blokady tego typu usług sprawi, że obywatele nie będą tak łatwo padali ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych, czy wręcz wyłudzeń, jak zapewnia Marek Zagórski.

Już niebawem, bo 1 czerwca b.r., w życie wejdzie nowelizacja przygotowana przez zespół MC o ewidencji ludności. Dzięki zmianom, które zaakceptował już Prezydent, rodzice będą mogli on-line załatwić wszelkie formalności związane z narodzinami dziecka. Do etapu prac legislacyjnych w parlamencie przeszedł projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która dostosowuje nasz system prawny do europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). To pierwsza kompleksowa nowelizacja przepisów z tego zakresu od 25 lat. Na etapie prac rządowych jest też ustawa o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jej zapisy jasno dzielą kompetencje poszczególnych organów państwa oraz odpowiedzialność za kwestie związane z bezpieczeństwem cybernetycznym Polaków – za sprawy cywilne odpowiadać będzie Ministerstwo Cyfryzacji, a militarne – Ministerstwo Obrony Narodowej. Ponadto pod koniec marca 2019 roku Polacy powinni dostać pierwsze dowody osobiste z warstwą elektroniczną.

Życiorys

Marek Tadeusz Zagórski urodził się 6 sierpnia 1967 roku w Kamieniu Pomorskim. Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (magister pedagogiki, 1993) i studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2001).

Był redaktorem naczelnym tygodnika „Punkt Widzenia” (1991-93), kierował redakcją szczecińskiej telewizji kablowej TV Gryfnet (1993-95). Był prezesem zarządu Pomorskiej Stacji Radiowej (1995-98). W 1998 roku był pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Szczecina. Rok później pracował jako zastępca dyrektora w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2005-2006 oraz 2009-2015 był prezesem zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Rady Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Zagórski jest posłem na Sejm RP (IV i VIII kadencja). Był szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1999-2001), sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2006-07), sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (2015-16), sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (od 2016 roku). W ostatnim resorcie nadzorował m.in. prace departamentów: Prawnego, Kompetencji Cyfrowych, Polityki Geoinformacyjnej, Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych, Telekomunikacji, Zarządzania Danymi.

Minister prywatnie jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Jest miłośnikiem aktywnego trybu życia – biega (kilka ukończonych maratonów), pływa, jeździ na nartach i rowerze. Słucha jazzu (najchętniej).

Źródło: Wydział Komunikacji, Ministerstwa Cyfryzacji