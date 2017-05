Nowy laptop, monitor dla graczy, projektory do tablic multimedialnych. Przegląd #sprzęt

Przybywa nowych urządzeń od Microsoftu. Ostatnio firma zaprezentowała nowy model komputera – Surface Pro. W stosunku do Surface Pro 3, czas pracy urządzenia na baterii został wydłużony do 13,5 h, a prędkość działania komputera zwiększyła się 2,5-krotnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu jego wagi. Surface Pro trafi do sprzedaży 15 czerwca, także w Polsce (źródło: materiał prasowy Microsoftu).

Monitor z odświeżaniem 240 Hz i obsługą NVIDIA G-SYNC oto najnowsza propozycja firmy AOC. Oznaczony jako AG251FG najnowszy monitor przeznaczony jest dla graczy, oferując przekątną 24,5", czas reakcji 1 ms, rozdzielczość 1920x1080 px oraz odświeżanie 240 Hz. Produkt trafi do sprzedaży w sierpniu (źródło: materiał prasowy AOC).

Ultra krótkoogniskowe projektory XJ-UT351W oraz XJ-UT351WN to nowa propozycja CASIO. Ich obiektywy umożliwiają wyświetlanie dużego obrazu z bardzo niewielkiej odległości od ekranu - obraz o przekątnej 60 cali (152 cm) wyświetlają z odległości 13 cm od ekranu. Są szczególnie polecane do zastosowań z tablicami interaktywnymi, ponieważ praktycznie wyeliminowano tu zjawisko cienia (źródło: materiał prasowy ViDiS).

Zyxel Communications oferuje nowy, dwuradiowy punkt dostępowy PoE NWA1123-AC PRO w trybie 802.11ac. Jest adresowany do sektora SOHO i małych firm, a w jego wyposażeniu znajdzie odporna obudowa, podwójnie zoptymalizowana antena czy asystent konfiguracji (źródło: materiał prasowy firmy Zyxel).

