Nowy iMac Pro, monitor dla graczy, profesjonalna karta graficzna. Przegląd #sprzęt

ASUS Republic of Gamers (ROG) ma kolejną propozycję monitora dla graczy (nazywanego czasem "gamingowym"). ROG Swift PG35VQ to 35-calowy monitor z technologią High Dynamic Range (HDR) o rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440), wyposażony w panoramiczny zakrzywiony ekran (proporcje 21:9). Odświeżanie 200Hz, luminacja szczytowa do 1000 cd/m2, technologia Quantum-dot i system oświetlenia Aura Sync to wybrane cechy, które zapewnią wyjątkowe wrażenia podczas gry (źródło: materiał prasowy firmy ASUS).

Apple wśród odświeżonych komputerów iMac przedstawił spektakularną nowość - iMac Pro. Jak mówi producent, nowe urządzenie będzie cechować wydajność stacji roboczej. W wyposażeniu znajdą się m.in. procesor Intel Xeon (8-, 10-, a nawet 18-rdzeniowy), specjalny system chłodzący, pamięć RAM do 128 GB, dysk SSD do 4 TB oraz karta graficzna Radeon Vega (16 GB VRAM). Nowy laptop wyposażony jest też w 4 porty Thunderbolt 3, 10-gigabitowy port Ethernet oraz szybkie gniazdo kart pamięci. Ceny tych urządzeń mają zaczynać się od 5 tys. dol., a do sprzedaży wejdą w grudniu tego roku (źródło: materiały Apple).

Sony Professional Solutions Europe ogłasza prace nad systemem cyfrowej kamery filmowej CineAlta nowej generacji z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu (36 x 24 mm), zapewniającym wysoką jakość obrazu. Ma pracować niezależnie od współczynnika kształtu obrazu. Można wykorzystać systemy organizacji pracy z 16-bitowym formatem Sony RAW/X-OCN i XAVC (źródło: materiał prasowy Sony).

Firma AMD zapowiedziała wprowadzenie dwóch nowych profesjonalnych kart graficznych – Radeon Pro WX 3100 i WX 2100. Cechują się one wysoką wydajnością - jak podaje producent, jest ona odpowiednio o 95% i 200-300% wyższa niż poprzedników, a z optymalizacjami SOLIDWORKS zapewniają odpowiednio o 47% i 60% wyższą wydajność niż odpowiedniki firmy NVIDI. Karty są certyfikowane i zoptymalizowane dla wielu programów do profesjonalnego projektowania, inżynierii i modelowania. Cechuje je też efektywność energetyczna, czyli mniejsze zużycie energii w spoczynku (źródło: materiał prasowy AMD).

