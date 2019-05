Nowy fundusz wesprze rozwój startupów z grupy HRTech i EduTech

Misją Pracuj Ventures jest wsparcie innowacyjnych projektów działających na rynku cyfrowego HR. Fundusz zamierza inwestować przede wszystkim w firmy na wczesnym etapie rozwoju, które znalazły pierwszych komercyjnych klientów.

Partnerami zarządzającymi funduszem są Maciej Noga oraz Paweł Leks - współzałożyciele Grupy Pracuj. Obaj posiadają doświadczenie w roli inwestorów oraz ekspertów rynku cyfrowego HR, wspierających projekty m.in. Pracuj.pl, Rabota.ua, eRecruiter, Coders Lab, Beamery i Fitqbe. Środki do dyspozycji funduszu pochodzą od Grupy Pracuj, części jej udziałowców oraz partnerów zarządzających Pracuj Ventures.

Pracuj Ventures, podobnie jak większość funduszy typu corporate innovation, jest podmiotem niezależnym od Grupy Pracuj. Pracuje ze spółkami na takich samych zasadach jak fundusze venture capital, z tą różnicą, że oferuje dostęp do wiedzy i doświadczeń lidera rynku cyfrowego HR. Firmy, w które fundusz inwestuje mogą, ale nie muszą w przyszłości stać się częścią Grupy Pracuj. Mniejszościowe udziały obejmowane przez Pracuj Ventures gwarantują startupom zachowanie niezależności, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału wsparcia oferowanego przez Fundusz.

Powstały podmiot, będzie inwestował w innowacyjne przedsiębiorstwa HRTech i EduTech od 500 tysięcy do 2 milionów złotych. W ciągu najbliższych 3 lat zamierza wesprzeć ok. 10-12 firm. Pracuj Ventures nie ma z góry określonej puli środków, które zostaną zainwestowane w ciągu najbliższych lat. Będzie to uzależnione od liczby ciekawych projektów. Podmiot działa na zasadach komercyjnych, ale jego celem jest rozwój rynku i wspieranie cennych inicjatyw, a nie jedynie zwrot z inwestycji.

Pierwszą spółką, w którą zainwestowało jest platforma do zarządzania czasem pracy. Kadromierz optymalizuje proces planowania, rejestracji i ewidencji czasu pracy, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Rozwiązanie jest skierowane głównie do podmiotów z branży HoReCa, handlu i produkcji, ale z powodzeniem sprawdza się również w innych sektorach.

Źródło: Grupa Pracuj