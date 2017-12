Nowy akcjonariusz i spadek wartości Ubera

Japońska grupa SoftBank - mająca już w portfolio bezpośrednią konkurencję Ubera (Ola z Indii i Didi z Chin) kupiła 20% udziałów w Uberze, wprowadzając do firmy 6 nowych dyrektorów. Dwóch z nich związanych jest bezpośrednio z SoftBankiem.

To oznacza zmianę wagi głosów akcjonariuszy. 16% głosów należy do Travisa Kalanicka - byłego szefa firmy, który po ustąpieniu ze stanowiska (czytaj więcej na ten temat w DI) nadal zasiada w jej radzie nadzorczej - co dawało mu duży wpływ na funkcjonowanie firmy.

Sprzedaż udziałów - obok wcześniejszych problemów z firmy - przyczyniła się też do spadku wyceny Ubera: z 70 mld zł do 48 mld zł.

Czy to oznacza zmiany dla Ubera? Jak zostanie rozwiązany problem z byciem firmą transportową (a nie technologiczną) w Europie (czytaj więcej na ten temat w DI)? Czy nowe rządy sprawią, że popularność firmy będzie dalej rosła (np. w Polsce jest już 1,5 mln użytkowników Ubera)?

Zobacz co piszą na ten temat inne media:

WNP, Wall Street Journal, TechCrunch