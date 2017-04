Nowości: smartfon, kamera do monitoringu, laptop. Przegląd #sprzęt

Dwa nowe wzmacniacze sygnału od D-Link umożliwią łatwe rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w domu czy biurze. Modele DAP-1635 AC1200 (transfer danych z szybkością 1200 Mbit/s w standardzie AC) i DAP-1325 N300 (300 Mbit/s w standardzie N) po prostu podłącza się do gniazdka i uruchamia jednym przyciskiem. W Polsce urządzenia pojawią się pod koniec maja (źródło: materiał prasowy D-Link).

Hyperbook opracował nowy laptop Hyperbook N13 - flagowy model biznesowy z wykorzystaniem portu Thunderbolt3, co daje duże możliwości konfiguracji. Urządzenie może być wyposażone w wysokiej wydajności kartę graficzną (nawet Nvidia GTX 1080TI). To pozwala zamienić ergonomiczne i lekkie (1,3 kg) urządzenie do pracy w niemal konsolę do gier. Czas pracy na baterii to nawet 8 h, urządzenie ma też wewnętrzny modem LTE (źródło: materiał prasowy Hyperbook).

Zyxel Communications przedstawia kamerę Aurora do dziennego i nocnego (w kolorze) monitoringu domu, która umożliwia także zdalny podgląd wszystkich pomieszczeń oraz wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistymDwukierunkowy system dźwięku umożliwia komunikację (np. z dziećmi, które zostały w domu). Pamięć 16 GB pozwala zachować całotygodniowe nagranie w wysokiej rozdzielczości. Kształt trójkąta i bezpłatne akcesoria umożliwiają montaż na płaskiej przestrzeni, podłożu magnetycznym, stojaku tripo czy na ścianie lub pod sufitem (źródło: materiał prasowy Zyxel)..

Do 19 kwietnia potrwa przedsprzedaż smartfona LG G6, objęta prezentami promocyjnymi. Do zakupu zachęcają zalety rozwiązania: 5,7" ekran QHD FullVision® z formatem wyświetlania treści w proporcjach 18:9 (większy obraz), ergonomia: stabilność i wygoda trzymania dużego urządzenia w dłoni, połączenie aluminium i szkła (dostępny kolor biały, czarny i platynowy), standard Dolby Vision™ (premierowo w smartfonie), ulepszony obiektyw szerokokątny, stopień ochrony IP68 (źródło: materiał prasowy LG Electronics).

Odtwarzacz FiiO X5 III to kontynuacja wcześniejszych produktów. W nowym urządzeniu zastosowano m.in. dwa przetworniki AK4490EN, osobne dla lewego i prawego kanału, co zwiększa skuteczność filtrowania cyfrowego (system Velvet Sound). Urządzenie jako pierwsze w rodzinie X5 ma łączność bezprzewodową (Wi-Fi 2,4 GHz oraz Bluetooth). Pamięć wbudowana wynosi 32 GB, dostępne są też dwa sloty na karty microSD (do 256 GB każda).Bateria umożliwia pracę nawet przez ponad 10 godzin (źródło: materiał prasowy MIP).

Zapraszam do czytania i komentowania. Znacie nowość wartą zasygnalizowania? Napiszcie do mnie: jr@di24.pl - możliwe, że Wasza informacja trafi do kolejnego przeglądu.