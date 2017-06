Nowoczesny dom – czy inwestowanie w nowoczesne budownictwo się opłaca?

Nowoczesny dom, czym się charakteryzuje?

Spróbujmy najpierw zdefiniować czym jest nowoczesny dom. Dla większości z nas jest to dom charakteryzujący się prostą bryłą, najczęściej prostokątną, kwadratową lub w kształcie litery L. Dach jest zazwyczaj płaski, aczkolwiek w wielu gminach miejscowe plany zagospodarowania wymagają, by dachy miały ściśle określony kąt nachylenia, dlatego w katalogach bardzo często można znaleźć projekty nowoczesnych domów z dachami dwu- i czterospadowymi.

Surowa bryła najczęściej przełamywana jest elegancką elewacją, która występuje w towarzystwie drewna oraz kamienia. Wszelkie balustrady wykonywane są ze stali nierdzewnej oraz szkła. Ważna jest również kolorystyka. Ściany są zazwyczaj biało-szare z elementami drewna, wraz z grafitowymi, ciemnymi, albo czarnymi dachami. Charakterystyczne są również duże przeszklone powierzchnie, znajdujące się, przede wszystkim, w salonie, dzięki którym wnętrze jest bardziej przestronne, ale też doskonale doświetlone.

Nowoczesny dom to nie tylko jego wygląd, ale również jego energooszczędność. Duże przeszklenia to nie tylko więcej światła w domu, ale również energia czerpana ze słońca. Aby było to możliwie najbardziej efektywne, dom musi być odpowiednio usytuowany pod względem stron świata. Przeszklenia powinny być skierowane na południe, wówczas mieszkańcy najbardziej skorzystają z dobrodziejstw energii słonecznej.

Nowoczesny dom charakteryzujący się energooszczędnością, poza odpowiednim układem wnętrz dopasowanym do układu stron świata na działce posiada odpowiednie parametry materiałów budowlanych. Mowa tu o izolacji ścian, które mają możliwie najniższy współczynnik U. Znaczenie mają tu też parametry okien, przy ich zwiększonej powierzchni, muszą być bardzo dobrymi izolatorami ciepła.

Poza tym, projekty nowoczesnych domów przewidują instalacje, które umożliwią zminimalizowanie zużycia energii. Takie domy wyposażone są w rekuperację, a także instalacje solarne. Właściciele nowoczesnego domu mogą też posunąć się o krok do przodu i zamontować inne instalacje inteligentnego domu, które są sterowane centralnie, albo za pomocą smartfona. Wówczas istnieje możliwość zdalnego nadzoru nad domem.



Nowoczesne domy charakteryzują się nie tylko wyglądem zewnętrznym i instalacjami, które się w nim znajdują. Inny jest w nich również układ wnętrza, ponieważ nowoczesne domy oparte są na przestronności oraz maksymalnym wykorzystaniu światła słonecznego. Dlatego też dominują tu otwarte przestrzenie – rezygnuje się ze zbędnych podziałów. W nowoczesnym domu salon, jadalnia oraz kuchnia to zazwyczaj jedno, olbrzymie pomieszczenie. Takie rozwiązanie sprawi, że nowoczesne domy, również te o niewielkim metrażu, będą sprawiały wrażenie większych i bardziej przestronnych.

Nowoczesny dom, czyli który projekt wybrać

Każdy przyszły inwestor ma już wyobrażenie swojego idealnego, nowoczesnego domu. Teraz wystarczy zastanowić się, na jakich cechach się skupić przy wyborze projektu.

Najważniejszą kwestią jest wielkość działki. Właściciel musi zastanowić się czy jej metraż pozwala na wybudowanie nowoczesnego domu parterowego, ponieważ, jak wiadomo, takie domy wymagają o wiele większej działki niż te, które posiadają poddasze użytkowe, gdzie powierzchnia rozdzielona jest na dwa piętra.



Kolejną kwestią, którą należy omówić jest nachylenie dachu. Szczytem marzeń niektórych inwestorów jest nowoczesny dom z płaskim dachem. Jednak w wielu gminach miejscowe plany zagospodarowania dokładnie regulują kwestie kąta nachylenia dachu, przez co wymagają tylko i wyłącznie spadzistych dachów. Taka sytuacja ma miejsce w południowej Małopolsce, gdzie roczne opady śniegu są największe w całym kraju. Przed wyborem projektu należy zorientować się, jak sytuacja wygląda w gminie, w której zamierzamy wybudować nasz dom.

Ostatnim, ale równie istotnym elementem jest wielkość domu. Nowoczesne projekty przewidują przestronne wnętrza, co nie oznacza, że dom musi być możliwie największy. Rozmiar domu powinien być dobrany do potrzeb rodziny, a więc do liczby przyszłych mieszkańców, ale również do możliwości finansowych inwestora. Ceny projektów wahają się między 2 500 a 4 500 zł, chociaż mogą znacząco wzrosnąć w przypadku bardziej indywidualnych projektów czy designerskiej bryły. Jednak to nierozerwalnie związane jest z analogicznie większymi kosztami budowy.

Dobór wielkości domu do liczby mieszkańców to przede wszystkim odpowiednia ilość pomieszczeń. Otwarta przestrzeń dzienna to jedno, jednak prawo do odosobnienia oraz intymności to drugie. Należy pomyśleć o tym wcześniej i znaleźć projekt, który będzie miał odpowiednią liczbę sypialni dobraną do liczby mieszkańców. Sprawi to, że nie będzie trzeba ingerować w gotowy projekt, co nie wygeneruje dodatkowych kosztów, ale też nie zaburzy koncepcji architekta wnętrz.

Nowoczesny dom – koszty jego budowy

Koszty budowy mają ogromne znaczenie dla inwestorów, dlatego wiele osób zastanawia się czy nowoczesne domy parterowe generują takie same wydatki w czasie budowy, co domy parterowe budowane w tradycyjnym stylu. Podobne obawy towarzyszą decyzjom związanym z dachami.



Ważnym elementem, który wpływa na koszty budowy nowoczesnego domu są technologie, które zastosowano. Nowoczesne domy muszą spełniać standardy energooszczędności, a więc materiały, których używa się do budowy są zazwyczaj droższe. Warto tu zaznaczyć, że nie wszystkie firmy budowlane mogą zająć się budową domu w określonej technologii. Niekiedy wybór nieodpowiedniej firmy może sprawić, że wprowadzenie poprawek będzie nas słono kosztowało.

Koszty budowy nowoczesnego domu będą większe, jeśli zdecydujemy się na nowoczesne instalacje wewnętrzne. Jednak to, za co sporo zapłacimy w pierwszym etapie inwestycji (mowa tu o rekuperatorze czy kolektorach słonecznych) zwróci się nam po kilku latach przez zdecydowanie mniejsze koszty eksploatacji. Dowodzi to, że na etapie inwestycji należy zwracać szczególną uwagę na oszczędności, jakie uzyskamy, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań. Warto pomyśleć o oszczędnościach na energii elektrycznej, jednak zwrot z nakładów nie powinien przekraczać 5-6 lat. W przypadku, gdy średnioroczne oszczędności są ponad sześciokrotnie niższe od kosztów inwestycyjnych, nie należy decydować się na takie rozwiązanie.

Na zmniejszenie kosztów budowy wpływ mają otwarte przestrzenie oraz zmniejszona ilość ścian w domu, ponieważ ilość materiałów, które zostaną wykorzystane jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast, gdy chcemy postawić na nowoczesny minimalizm wewnątrz domu, może okazać się, że obniżenie kosztów związanych z materiałami wykończeniowymi będzie znaczące.

Całkowite koszty budowy nowoczesnego domu są tylko nieznacznie wyższe niż budowy domów tradycyjnych. Koszty części instalacji, w które należy zainwestować na etapie budowy, po kilku latach zwracają się w postaci oszczędności. Jest to bardzo dobra inwestycja na przyszłość, która po pewnym czasie okaże się zdecydowanie tańsza niż gdyby została zastosowana w tradycyjnym budownictwie.