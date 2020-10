Nowoczesne systemy ERP Polkas i ich funkcjonalność

Czym są systemy ERP Polkas i jakie korzyści wiążą się z ich wdrożeniem?

Początki systemów ERP sięgają lat 60-tych XX w., kiedy to pojawiły się pierwsze, jeszcze mało funkcjonalne aplikacje uznawane za prekursorów dzisiejszych ERP. Oprogramowanie to miało za zadanie usprawnianie zarządzania przedsiębiorstwem i w ciągu kolejnych dekad przeszło prawdziwą ewolucję. Pod skrótem ERP kryje się Enterprise Resources Planning, a same systemy ERP swoim działaniem są w stanie weprzeć pracę wszystkich firmowych działów, począwszy od planowania produkcji, poprzez jej realizację i magazynowanie produktów, a kończąc na wspieraniu funkcjonowania kadr, finansów i płac, marketingu i innych działów przedsiębiorstwa.

Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, system ERP to ogromna baza danych, która pozwala na efektywne i skuteczne wykorzystanie wszystkich możliwości firmy. Jest to możliwe dzięki zgromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu oraz zaoferowaniu do nich szybkiego i łatwego dostępu dla wszystkich uprawnionych pracowników. Znacząco ułatwia to zarządzanie całym przedsiębiorstwem, koordynowanie działań realizowanych w poszczególnych działach, ułatwia komunikację między działami i ich poszczególnymi pracownikami, przyspiesza proces obsługi klienta, znacząco skraca czas realizacji zamówień oraz podnosi poziom satysfakcji klienta.

Systemy ERP Polkas i ich funkcjonalność

Wszystkie systemy ERP Polkas są narzędziami otwartymi, składającymi się z różnych modułów, z których każdy spełnia określone funkcje. To do firmy należy decyzja, która z modułów zostaną "podpięte" przy wdrażaniu oprogramowania, a które pozostaną nieaktywne. W efekcie, funkcjonalność sytemów ERP Polkas może być stopniowo rozbudowywana i poszerzana wraz z rozwojem przedsiębiorstwa oraz zmianami zachodzącymi w jego strukturze. Mimo tego, że systemy ERP same w sobie są bardzo zaawansowanymi narzędziami informatycznymi, o rozbudowanej funkcjonalności i szerokich możliwościach, są to także rozwiązania bardzo proste i intuicyjne w obsłudze, co przyspiesza proces ich wdrożenia oraz czyni korzystanie z ich funkcjonalności łatwym i wygodnym.

Systemy ERP Polkas mają bardzo zróżnicowaną funkcjonalność, wszystkie charakteryzuje jednak wysoka jakość, możliwość dostosowania ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb każdej firmy oraz modularność. Wśród oprogramowania dostępnego w ofercie systemów ERP Polkas szczególną uwagę warto zwrócić na system Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL, które wyróżniają się integralnością, skalowalnością, uniwersalnością i modularnością. Kolejnym wartym zainteresowania rozwiązaniem jest system ERP enova365, który poprzez dostarczanie wysokiej jakości danych, umożliwia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji odnośnie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.