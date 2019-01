Nowoczesne gramofony – odkrywaj uroki dźwięków z czarnych płyt na nowo!

Adaptery analogowe rosną w siłę

Jeszcze kilka lat temu gramofony stanowiły towar deficytowy – można było nabyć jedynie używane modele tego sprzętu u kolekcjonerów. Obecnie, kiedy sprzedaż płyt winylowych z każdym miesiącem rośnie, zakup nowoczesnego gramofonu nie stanowi żadnego problemu. Na rynku można znaleźć bardzo dużo modeli analogowych adapterów, dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników: https://scentre.pl/shop/category/list?kategoria=kino_domowe_i_sprz%C4%99t_audio. Jaki model najlepiej wybrać? Nowoczesne gramofony są dostępne zarówno w wersji manualnej, jak i automatycznej. W przypadku modeli manualnych, cały mechanizm jest uruchamiany ręcznie – żeby odtworzyć muzykę, należy na płycie odpowiednio ustawić ramię z igłą. W modelach automatycznych, ramię samodzielnie ustawia się na początku płyty. Warto również pamiętać o tym, że do odtwarzania muzyki z winyli, sam gramofon nie wystarczy. Trzeba jeszcze wybrać odpowiednie głośniki oraz wzmacniacz.

Gramofon Sony PSLX300USB – idealny do domowego zacisza

Sony PSLX300USB to nowoczesny gramofon, który świetnie sprawdzi się w domowych warunkach. Ten wysokiej klasy sprzęt, jest wyposażony w diamentową igłę, która gwarantuje najwyższą jakość odsłuchu. Dzięki temu, że opisywany egzemplarz może odtwarzać płyty z prędkością 33 i 1/3 oraz 45 obrotów na minutę, sprawdza się w przypadku tradycyjnych, 12-calowych płyt, jak i mniejszych, 7-calowych krążków. Jakie są najważniejsze cechy gramofonu Sony PSLX300USB?

Stabilny napęd paskowy

Konstrukcja gramofonu Sony PSLX300USB opiera się na paskowym systemie napędu, który umożliwia naturalną reprodukcję dźwięku.

Korektor phono

Adaptery analogowe Sony PSLX300USB są wyposażone w korektory phono, czyli tzw. przedwzmacniacze. Dzięki temu, są w stanie bez problemu współpracować z głośnikami aktywnymi oraz urządzeniami AV, które mają wejście gramofonowe lub liniowe.

Dwie prędkości odczytu

33 i 1/3 oraz 45 obrotów na minutę to prędkości, które obsługuje opisywany adapter. Dostępne prędkości umożliwiają odsłuch zarówno płyt LP, jak i EP.

Port USB

Gramofon Sony PSLX300USB jest wyposażony w cyfrowe wejście USB. Dzięki temu, można go podłączyć do komputera i w łatwy sposób przekonwertować analogowe nagrania do wersji cyfrowych.

Warto zaznaczyć, że adapter analogowy Sony PSLX300USB cechuje atrakcyjna cena. To idealna propozycja dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z płytami winylowymi.

Sony PSHX500 – gramofon dla wymagających

Gramofon Sony PSHX500 to propozycja dla tych, którzy od sprzętu oczekują najwyższej jakości dźwięku. Opisywany model, dzięki zastosowaniu systemu Hi-Res Audio jest w stanie odtwarzać nagrania w najwyższej rozdzielczości, łącznie ze wszystkimi brzmieniowymi niuansami – zgodnie z intencją artysty. Sony PSHX500P ma kilka cech wspólnych z modelem PSLX300USB. Mowa tu przede wszystkim o stabilnym systemie napędu paskowego, dwóch prędkościach odczytu płyt, korektorze phono, a także cyfrowym porcie USB. Co zatem wyróżnia model Sony PSHX500?

Dźwięk w najwyższej rozdzielczości

Dzięki zastosowaniu systemu High-Resolution Audio oraz formatu DSD, słuchacze mogą cieszyć się z nagrań w jakości studyjnej. Z kolei format DSD powoduje, że bez problemu można odtworzyć najdrobniejsze szczegóły poszczególnych utworów – DSD jest w stanie wychwycić nawet najmniejsze niuanse dźwiękowe.

Przetwornik A/C

Przetwornik A/C umożliwia zgrywanie utworów z winyli do formatu o wysokiej rozdzielczości. To sposób na zabezpieczenie kolekcji winyli oraz możliwość do słuchania zgromadzonych utworów poza domem.

Ramię ze zintegrowaną główką

Zintegrowana główka nie tylko zwiększa trwałość układu, ale też stabilizuje wkładkę. Z kolei proste ramię idealnie wyważa igłę, zapewniając odpowiedni balans stereofoniczny.

Sony PSHX500 to typowy gramofon dla melomanów. Dzięki zaawansowanej technologii, pozwala odtworzyć nawet najmniejsze niuanse umieszczonych na czarnych krążkach dźwięków. Podobnie jak prezentowany wcześniej model Sony PSLX300USB, Sony PSHX500 doskonale sprawdzi się w domowych warunkach.

Fot. pixabay.com