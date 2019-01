Nowoczesne drukowanie na miarę każdej firmy

Czynne 24/7 - zamawiasz kiedy chcesz bez wychodzenia z domu

Niewątpliwą zaletą drukarni internetowych jest fakt, że są czynne całą dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia można więc składać o każdej porze dnia czy nocy - kiedy tylko mamy na to czas i ochotę. Nie mamy również ograniczeń czasowych na złożenie zamówienia, a przed zatwierdzeniem możemy go dowolnie modyfikować. Bez ponaglania i presji czasu można więc skompletować swoje zamówienie. Dużym udogodnieniem jest również fakt, że aby złożyć zamówienie w drukarni internetowej wystarczy nam dostęp do Internetu. Bez wychodzenia z domu można zamówić dowolną usługę. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie.

Drukowanie na miarę każdej firmy

Drukarnie internetowe świadczą usługi z szeroko pojętego druku - kompleksowa usługa w jednym miejscu. W swojej ofercie mają choćby wizytówki, rollUp'y, bannery, billboardy, płyty PCV, plexi, folie samoprzylepne, pudełka, torby czy rozmaite gadżety reklamowe. W związku z czym są w stanie sprostać wymaganiom zarówno mniejszym jak i większym firmom czy klientom indywidualnym. Służą profesjonalnym doradztwem i wsparciem, więc bez problemu można dostosować zamówienie do swoich potrzeb.

Możliwość negocjacji ceny przy dużych zamówieniach

Zamawianie druku drogą internetową zwykle jest sporo tańsze niż w drukarniach stacjonarnych. Przy dużych zamówieniach można negocjować i uzyskać na prawdę atrakcyjne ceny. Drukarnie internetowe mogą pozwolić sobie na wyższe rabaty niż konkurencja stacjonarna, choćby dlatego, że mają mniejsze koszty utrzymania. Firmy bardzo chętnie korzystają z drukowania online, ponieważ takie rozwiązanie przynosi im wymierne oszczędności.

Nowoczesny sprzęt gwarantujący najwyższą jakość druku

Drukarnie internetowe zwykle dysponują nowoczesnym sprzętem wysokiej klasy, dzięki czemu mogą zagwarantować usługi na najwyższym poziomie oraz szybką realizację zamówień.

Liczy się profesjonalizm a nie lokalizacja

Dzięki usłudze internetowej można współpracować z drukarnią, która wyróżnia się profesjonalizmem i spełnia nasze oczekiwania. Bez znaczenia jest jej lokalizacja. W drukarni internetowej zamówienia składa się z dowolnego miejsca w kraju czy poza jego granicami, a zrealizowane zamówienie zostaje dostarczone pod wskazany przez nas adres.

Bezproblemowy proces obsługi

Składanie zamówień w drukarniach internetowych zwykle odbywa się poprzez odpowiednio przygotowane formularze, które są bardzo proste oraz intuicyjne w obsłudze. Niemniej jednak w razie potrzeby klient może liczyć na opiekę konsultanta, który pomoże rozwiązać każdy problem. Kontakt z biurem obsługi drukarni możliwy jest droga telefoniczną, mailową lub na czacie w godzinach pracy. Można liczyć na fachowe doradztwo.