Nowoczesne, czyli jakie? Rozwiązania ułatwiające rozwój firm

Przed przedsiębiorcami sporo wyzwań. Ciągłe zmiany na rynku, coraz większa mobilność pracowników i zbliżający się termin wejścia w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO wymuszają na firmach większą elastyczność. Budzą też sporo obaw. Jak wynika z badań Ipsos MORI przeprowadzonych dla firmy Microsoft, dla 82 proc. przedstawicieli biznesu bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych elementów inwestycji. Widać to również w analizach Gartnera – jak pokazują prognozy, globalne wydatki na produkty i usługi związane z bezpieczeństwem informacji osiągną w tym roku 86,4 miliarda dolarów, co oznacza aż 7 proc. wzrost w porównaniu z 2016. W przyszłym roku wydatki mają wzrosnąć do 93 miliardów dolarów.

Firma w czasach RODO

Niepokój związany z bezpieczeństwem dodatkowo napędza unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Zgodnie z jego założeniami dane osobowe będą objęte regulacjami związanymi z ich przetwarzaniem i przepływem na terenie Unii Europejskiej. Obawy przedsiębiorców nie są bezpodstawne – za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara w wysokości aż 20 mln euro lub 4% rocznego globalnego obrotu firmy (liczy się wyższa kwota).

- W atmosferze niepewności trudno o rozsądne decyzje biznesowe. W takich sytuacjach warto zaufać tym, którzy mają gotowe, sprawdzone rozwiązania. Właśnie po to powstał pakiet Bezpieczna Firma, łączący możliwości Office 365 i Microsoft Intune – tłumaczy Konrad Nieboj, specjalizujący się w rozwiązaniach chmurowych Microsoft w firmie Senetic. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że aż 66% pracowników wykorzystuje prywatne urządzenia do realizacji służbowych obowiązków. To nic złego, ale wymaga odpowiedniej ochrony gwarantującej bezpieczeństwo firmowych informacji. - Bezpieczna Firma to spokojniejszy przedsiębiorca, który zdaje sobie sprawę ze znaczenia danych i wie, co się z nimi dzieje. To swobodne działanie pracowników, którzy używają urządzeń, które znają i lubią oraz mobilność, która zwiększa ich efektywność. To również świadoma decyzja, pozwalająca stosować rozwiązania zarezerwowane wcześniej tylko dla największych firm, w korzystnych cenach – wylicza Konrad Nieboj z Senetic.

Firma w czasach BYOD

Jak wynika z raportu Microsoft „Nowoczesne IT w MŚP” pracownicy chętnie korzystają z rozwiązań bazujących na infrastrukturze chmurowej, dlatego nie warto ich ograniczać. Aż 43 proc. z nich, pracując poza biurem, korzysta z transferu plików na prywatną pocztę. Odkąd smartfon stał się nieodłącznym towarzyszem każdego z nas jest to szczególnie niebezpieczne - sprawdzając firmową skrzynkę z prywatnego urządzenia mobilnego lub korzystając ze skopiowanych dokumentów, nieświadomie można narazić firmę na ogromne straty. Rozwiązania w formie usługi to rozsądna alternatywa, pozwalająca na utrzymanie własnej infrastruktury sieciowej niższym kosztem i większe bezpieczeństwo.

Firma tu i teraz

- Przed działami IT poważne wyzwanie. Bezpieczeństwo w czasach BYOD i RODO wymusza na nich elastyczność i stosowanie przemyślanej strategii. Wsparcie użytkowników pracujących na różnych urządzeniach wymaga obsługi zróżnicowanych platform i systemów operacyjnych oraz sprecyzowania polityki bezpieczeństwa. Rozwiązania chmurowe mogą tutaj sporo ułatwić – podkreśla Konrad Nieboj z Senetic. Pakiet Bezpieczna Firma poza możliwościami Office 365, czyli aplikacjami Office, pocztą biznesową Exchange Online, przestrzenią w OneDrive for Business czy SharePointem, obejmuje też kontrolę nad firmowymi danymi na urządzeniach pracowników, ich zdalne usuwanie i wybór aplikacji Office 365, z których mogą korzystać użytkownicy na zweryfikowanych urządzeniach. – Zarządzanie bezpieczeństwem firmowych danych ułatwia wykorzystanie potencjału rozwiązań chmurowych. Elastyczni, mobilni pracownicy i chronione dane to solidna podstawa do rozwoju – podsumowuje specjalista Senetic.

